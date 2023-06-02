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娛樂

EXO三成員求解約 事務所股價急跌

【明報專訊】韓國男團EXO成員Chen、伯賢及Xiumin昨日透過律師發表聯合聲明，要求跟事務所SM娛樂（簡稱SM）解約，原因是今年3月至今，先後7度提出查閱藝人收入與支出的詳細資料，但遭SM拒絕，並要求3人提前續約5至6年，批評此舉等同「奴隸合約」。

3名成員在聲明中透露，過去一直未能把真相說出，因為需要很大的勇氣，現時感到恐懼，但是為了粉絲，努力尋找合適方法，解決糾紛。SM迅速回應指，今年初發表「SM3.0」發展藍圖後，有「外部勢力」故意接近旗下藝人，向他們傳遞虛假信息，慫恿藝人罔顧合約精神，SM將會強硬應對，又指拒絕提供收支數據，是防止外部勢力趁機造謠。據報SM所指外部勢力是韓國歌手MC夢所屬Big Planet Made娛樂公司（簡稱BPM），SM已向對方發律師信，BPM反駁有關指控，強調MC夢雖然認識EXO成員，但他已非公司管理層，BPM亦沒有招攬EXO成員的意圖。

有傳EXO計劃7月推出專輯，Chen、伯賢及Xiumin今日（2日）如常與其他成員一起拍攝新歌MV。EXO粉絲普遍支持三子做法，指摘SM多次與旗下藝人包括東方神起及Super Junior鬧出合約糾紛。受到解約事件影響，SM股價昨日收市急跌7.2%，收報10.18萬韓圜（約603港元）。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕合約糾紛 SM娛樂

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