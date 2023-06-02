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娛樂

金卡拉圖回歸《色慾都市2.0》 曾與莎拉謝茜嘉柏加鬧翻 拍攝當日主角避席

【明報專訊】曾經拍過6季劇集及兩部電影的《色慾都市》，相隔17年推出續篇《色慾都市2.0》（And Just Like That...），2021年在影視串流平台HBO Max上架，可惜劣評如潮，加上跟監製兼主角莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）鬧翻的舊拍檔金卡拉圖（Kim Cattrall）拒絕歸隊，都令本月底開播第2季勢危。據美媒昨日報道，事件終現轉機，金卡拉圖已於3月秘密拍攝一場戲，安排結局播出，有望刺激收視，但不代表她跟莎拉和好。

《色慾都市2.0》第2季將於本月22日開播，劇中主角包括飾演「Carrie」的莎拉謝茜嘉柏加、「Charlotte」姬絲汀戴維斯（Kristin Davis）及「Miranda」仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）繼續擔綱演出，上季缺席的「Samantha」金卡拉圖（Kim Cattrall）何以回心轉意，答應今季客串？暫時仍是個謎，但可以肯定的是，這場戲將於今季結局即8月播出。

拒拍電影不和浮面

據美媒Variety昨日報道，金卡拉圖在3月22日現身紐約市，為《色慾都市2.0》拍攝一場致電給莎拉「和談」的戲分，正好回應上季二人透過手機短訊聯絡的劇情。有趣的是，拍攝當日3名女主角包括莎拉，以及該劇製作人Michael Patrick King均不在現場，似有避席之嫌，只有負責為金卡拉圖扮靚的造型師Patricia Field，二人曾在《色慾都市》合作，同樣沒有參與《色慾都市2.0》，擺明共同進退。

《色慾都市》由1998至2004年共拍6季劇集，講述4名在紐約居住的專業女性的感情與生活，大受觀眾歡迎，劇中莎拉扮演專欄作家Carrie，仙菲亞尼克遜飾演律師Miranda，姬絲汀戴維斯是畫廊工作人員Charlotte，至於金卡拉圖則飾演性觀念開放的公關人員Samantha。其後《色慾都市》連拍兩部電影，但因金卡拉圖拒絕歸隊，令到第3集胎死腹中。

事實上，金卡拉圖早已承認跟《色慾都市》拍檔不和，「我們從來都不是朋友，也不在乎這種有毒的關係」。2018年金卡拉圖胞弟Chris Cattrall暴斃，莎拉留言慰問，金卡拉圖反而閙爆對方，「在這悲劇時刻，我不要你的愛或支持」 ，又斥責莎拉假仁假義，停止利用她的悲劇來建立「好女孩」形象，雙方正式決裂。

參演《教父冇限耆》

外媒曾經揣測二人不和原因，例如莎拉成為《色》劇監製後，金卡拉圖要求平起平坐卻被拒絕；又如劇中莎拉從來不用裸體，金卡拉圖幾乎每集必露，酬勞卻只有莎拉的三分之一。另外，金卡拉圖被拍檔孤立，莎拉等人出外景住進同一酒店，金卻要另租地方，很多時候甚至獨自一人食飯。

現年66歲的金卡拉圖雖然拒演《色慾都市2.0》，卻不愁沒戲拍，最近便忙於宣傳金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）主演新片《教父冇限耆》（About My Father），美國已於上周五開畫，香港暫定6月15日公映。

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