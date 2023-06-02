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娛樂

鄧麗欣爆吳雨霏復出猶豫不決 葉泓聲待陳樂榣分娩後補擺喜酒

鄧麗欣指Cookies難齊人 吳雨霏猶豫應否復出

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）、林家棟與葉泓聲前晚出席健身室開幕活動，Stephy熱愛運動，小學已參加田徑隊，中學打排球，底子打得好，很多人羨慕她食極不肥，全因有運動。Stephy自爆都有肥過，曾是女團Cookies成員的她稱，出道一年後，9成員一齊住很開心，不停食零食，體重增至120磅，現在保持110多磅。

談到Cookies隊友吳雨霏（Kary）在網上節目談到復出樂壇，透露好掛住做演唱會，可以在舞台上表演。Stephy稱Kary未落實，「最近見Kary有問此事，她還在猶豫，心底裏很想，但又掛住子女，擔心花太多時間工作會忽略小朋友，陷兩難，仍在考慮，她總有一日會復出」。她支持Kary復出唱歌，自己亦有想再唱歌，最近有人接洽她們一齊表演。會否與Cookies其他成員一齊演出？Stephy覺得比較難，「各有各生活，反而與Kary合作機會較大」。

前男團天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）日前公開與前女子組合Freeze成員陳樂榣相戀，同時宣布女友懷B女。前晚他原跟陳樂榣一同現身，但女友不舒服臨時缺席。Gordon表示陳樂榣懷孕6個月，第一次做爸爸心情很緊張，BB將於9月出世，「一直想有自己家庭，以前希望25歲結婚，現已33歲，要努力掙奶粉錢」。

葉泓聲跟繼女相處融洽

Gordon與女友之前不公開戀情，因想聚焦工作，不想太高調，但有BB是光明正大的事，無得不公開。他們計劃一兩星期內註冊結婚，擺酒待陳樂榣分娩後，想辦一個像派對的婚禮。Gordon跟陳樂榣與前夫的8歲女兒Aria相處融洽，笑言似前世欠了對方。「Aria在媽咪面前會欺負我，私下則扭我買東西，她叫我『GG』， 現在叫『G Father』，好冧，不擔心一屋都是女人」。他目前除做生意，還有演出和繼續做音樂。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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