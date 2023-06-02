孖袁偉豪曬超聲波照宣布懷孕 張寶兒首聽BB心跳感神奇震撼

記者：陳釗

袁偉豪和張寶兒婚後表示有造人計劃，夫妻昨日趁國際兒童節宣布喜訊，各自在社交平台上載BB超聲波相，二人分別手執相片一角，張寶兒寫道：「想和愛我們的人分享這個消息，我們有孩子了。感恩走到這個生命階段，更感恩上天賜予寶貴的禮物，為我們注入強大能量，願世界好好待他，也願他的到來為世界帶來更多美好。」Hashtag了「袁寶和袁寶寶」、「媽媽們請多多指教」‍。

圈中好友紛送祝福

袁偉豪則上載多一張跟老婆穿黑色情侶裝合照，寫道：「你嘅來臨讓我們感到無比的幸福。」 Hashtag「一切從新開始」、「感恩」、「好好建立我們的生活」。不少圈中好友，包括陳山聰、黃智雯、胡定欣、姚子羚和陳敏之等，紛紛留言送祝福。

張寶兒日前穿上性感中門大開高衩裙出席活動，自爆最近留在家中休息，透露學識煲對孕婦有益的桑寄生蓮子蛋茶，原來她當時已有身孕。

爆老公想生女

初次懷孕的張寶兒接受《明報》訪問，表示現時感到疲倦，成日瞓覺，骨和腰骨都痛，笑稱起初以為去完旅行好累。知道懷孕一刻的心情？她說：「第一次睇超聲波聽到（BB）心跳好神奇、好震撼。」

談到以「他」稱呼BB，網民猜測是否有暗示？張寶兒解釋只是不想用動物「牠」或死物「它」而已。問她想生仔還是女，張寶兒說：「我仔女都ok，女可以幫佢扮靚，仔就袁氏有後。（老公呢？）佢想要女。」

至於升呢做爸爸的袁偉豪回覆《明報》，希望BB同太太健康。現時是否聽晒太太話，視對方如女王般看待？他笑說：「現在會對佢加以照顧。當然也會繼續努力工作。」他自信能成為好爸爸。