《造星V》40強名單曝光 KC王鋒「翻版何啟華」晉級 評判陳詠燊拒認手鬆 讚參賽者有水準

記者：柯美

《全民造星V》今晚誕生60強，節目自今年1月開始錄影，已展開多輪比賽，據知打入40強參賽者除KC、王鋒、Adams、樂庭外，還有3號Snoopy（詹仕偉）、10號路飛（郭天立）、21號Anson（王瑞銘）、39號Eddie（林堡熙）、79號Kakit（鄧家杰）、98號「翻版何啟華」Aaron（梁浩朗）等，總決賽將於7月中舉行。

給一盞燈 免參賽者成績表「捧蛋」

導演陳詠燊與伍詠薇（伍姑娘）、Edward Chan擔任評判，陳詠燊因太鬆手，經常給表現未如理想參賽者一盞藍燈入復活區等機會，被封「一燈大師」。他接受《明報》訪問覺得自己不算鬆手，節目叫「造星」，會揀一些有潛質的參賽者，但他們可能表演時緊張，未能表達想表演的東西，又或者在鋪排上不太好、選錯歌和舞，他覺得有機會「執下」，就給一盞燈他們，看兩隊導師對他們有否興趣。

陳詠燊說：「畀多一次機會參賽者慢慢在這行發展，畢竟他們第一次參加比賽，未必可以一嚟就咁叻，諗到自己適合做什麼而又做得好好，留一盞燈是一個機會。」他解釋另一個給一盞燈原因，「雖然伍姑娘會覺得明知該名參賽者無乜人揀，入到復活區都是坐，不如早些離開，所以不畀燈。我的角度覺得參加《造星V》是想要一張成績表，有些人就算入了復活區，坦白講，導師都未必會揀他。但他好似做足準備而來，又表達了，又不是非常差，畀一盞燈，等他在《造星V》成績表起碼攞到一盞燈，而不是什麼也沒有，相信他來比賽都不會介意坐多幾小時陪我們一起錄影吧」。

至於被指今屆水準差，有人認為搞埋今屆應停辦，他有什麼看法？陳詠燊表示：「今年水準我覺得唔差，其實幾好，很多參賽者未度到點樣令自己表現得更好，好似跳舞的參賽者在編排上比較平淡，冇爆發點，唱歌的又揀了些不適合自己唱的歌，但他們在底子上，整體都是好的，當然今年有外國參賽者衝擊是好事。 」

讚KC無交行貨 其他人應借鏡

問他看好哪幾名參賽者？陳詠燊說：「幾名外國參賽者非常出色，我都非常喜歡，特別喜歡來自美國的Lyman，令人眼前一亮，跳拉丁舞跳到那麼有型。馬來西亞的Adam唱歌好好聽，香港的KC我都特別留意，他好的地方是好盡力而為，本身已有潛質，跳舞好叻，但他不會揀首有型的音樂，跳支有型的舞就交貨，他會度個講刺客的故事，且有幽默感，這是KC值得我們欣賞的地方。」

陳詠燊覺其他參賽者可以借鏡，「無論覺得自己跳得幾叻都好，應該要度更多東西滿足成個表演，讓評判和觀眾睇到你個騷係用心做好每件事，希望參賽者在未來互相鼓勵和努力」。