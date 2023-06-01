伙徐天佑韋羅莎化身美人魚演音樂劇 梁祖堯黑色幽默探討人性善惡

配機動舞台 引發觀眾想像力

世界各地有很多關於美人魚的創作，《三聖邨的Little Mermaid》棄用童話方式表達，變成黑色喜劇，配夢幻機動舞台，引發觀眾想像力。梁祖堯說：「現實生活太沉重，想大家睇得歡樂，又有反思空間，是我想打造的口味。」

徐天佑之前演過4套舞台劇，笑稱對上一次經過跟大師級黃秋生合作，已訓練有素迎接今次的演出，「跟秋生哥合作的劇好沉重，今次我個角色是啞巴，要靠肢體語言表演都幾困難，相信好好玩，我會盡力做」。

梁祖堯與邵美君扮一對忠直老夫妻，講二人面對掙扎，應否因應環境改變而隨波逐流，梁祖堯說：「現實生活我都是這樣。」胡麗英笑稱被梁祖堯的古靈精怪創作打動參演，扮演身形豐滿、即將踏入更年期的女性，她笑說：「我要紮胸，再負荷一個巨型下垂假胸，若有工傷，我會去勞工處告他們。」

韋羅莎劇中角色名叫Ariel，擁有一把紅色頭髮，被設定為孤獨的婦科醫生，要動用美色誘惑喜歡的男人，「我雖為人母，但只要劇情需要，絕對可以性感演出」。

記者：鍾一虹

場地提供：涌景Vibe Studio

化妝：Deep Choi@deepmakeup & Amy Lee

髮型：Jo Lam & Jaden R.@Salon Trinity

服裝：ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 、Charles & Keith