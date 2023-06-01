婚前齊搵真銀力sell抵用 馬國明湯洛雯計劃生育 儲錢搬大屋

記者：柯美

攝影：劉永銳

馬國明看到靚湯穿性感連身裙大讚好靚，賣口乖稱未婚妻不化妝和睡相一樣那麼靚。說到二人襯到絕，似預演婚禮，靚湯稱是大會要求他們穿淺色衣服。談到獲贈逾三両龍鳳鈪賀禮，靚湯表示心情有點緊張，象徵他們是未婚夫妻身分，將展開人生新一章。靚湯說：「仲早過我父母送，多謝大會這份額外禮物，龍鳳鈪設計時尚、很可愛，上面有我喜歡的心心。」

想贈未婚妻金豬牌

馬國明見到很多新娘戴金豬牌很可愛，有意送金豬牌給未婚妻。靚湯笑言：「豬旺他，我不需要獨角獸公仔了，不過有枚獨角獸鑽石戒指都好，你識做啦。」問到婚紗是否跟這條裙一樣性感？靚湯說：「他（馬國明）話得就得。」

馬國明表示結婚當天可以性感，平時就不需要，「著畀我睇就ok」。靚湯說：「之前給他看婚紗款式，可能是外國緍紗，他覺得太勁、太性感，還在選擇，會尊重他意願，正式那襲婚紗不會讓他看，待結婚當天給他驚喜，總之不會是驚嚇。」

盼夫妻檔長做長有

馬國明和靚湯首次以未婚夫妻檔出席活動，酬勞方面，他們表示是開心抵用價，希望陸續有來，以及有不同贊助，例如家俬等。是否想再置業做愛巢之用？馬國明承認想搬大一點，認為將來有小朋友，空間大一點較好。靚湯讚馬國明有大志，現在要先儲錢。他們承認有生小孩計劃，靚湯表示婚後不會即刻生，會先享受二人世界。馬國明認為順其自然，看上天安排，他沒壓力。

心痛馬國明捱眼瞓處理婚事

靚湯主演無綫新劇《隱門》已播映，她稱跟馬國明忙工作，未有時間收看。馬國明表示剛為《新聞女王》拍完廠景，之後拍外景。至於7月是否再拍新劇，等公司安排，暫時未能公布。劇接劇哪有時間往外地影婚紗相？靚湯認為總會預到時間。馬國明完成《新聞女王》後，會騰出多些時間陪靚湯看飾物等，因之前忙拍劇，沒時間參與。靚湯心痛說：「感到不好意思，他每天只得兩三小時睡眠時間也要陪我睇飾物。」如此疼惜未婚夫？靚湯笑說：「未正式註冊嘛。」

靚湯讚馬國明好好，拍劇那麼忙又不夠瞓，間中會主動問她婚禮處理得如何，有什麼需要幫手，笑言總之他度到期出席婚禮便可。馬國明讚靚湯賢淑，全部安排好，他可以無後顧之憂專心拍劇。

談到馬國明與佘詩曼（阿佘）拍攝《新聞女王》鬥萬歲，馬國明解釋因主景拍了一個月，大家都辛苦，所以慰勞大家。日前阿佘生日，他當日不用開工，前晚他為阿佘補祝生日。

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