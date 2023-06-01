明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

預告個人騷曬蘋果肌 李駿傑爆Edan阿Jer拍戲笑料百出

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨日出席運動服飾品牌揭幕活動，大批「Unicorn」（粉絲暱稱）到場支持，將店舖包圍。Jeremy識趣不停向門外粉絲派心，還親手接禮物和鮮花，𧨾得Unicorn瘋狂尖叫，大讚偶像可愛、靚仔。他將於8月舉行首個個人音樂會，Jeremy表示準備得如火如荼，心情緊張，始終很少機會個人完成兩小時演出，是一大挑戰。演唱會會否騷肌？他笑說：「現時不敢答應，騷住蘋果肌先。」

早知開音樂會 遲公布愧對粉絲

談到未公布開騷前，他的歌迷在網上發起「我要Jeremy solo concert行動」，隊友陳卓賢也公開為他爭取，Jeremy表示沒想到大家這麼想他開個人騷，感到很驚喜，「很多謝歌迷幫我應援，感覺很warm，今次個唱其實早已計劃，一個演唱會很難短時間內準備到，其實我都很心急想告訴大家，但又未公布得，我都忍了很久，對粉絲有點不好意思」。Jeremy新歌下月中推出，預告是慢歌，已拍MV。是否貫徹妖野風格？他說跟以前會有少少不同，會保持個人特色。有指他所買的居屋於年底收樓，Jeremy稱不清楚，要問屋企人。

Jeremy透露MIRROR主演電影《12怪盜》將煞科，拍攝過程非常開心，12子很少機會一起工作，產生不少笑料，「最多笑料是Edan（呂爵安）和阿Jer（柳應廷），日前有場戲未到阿Jer講對白，他突然講了，全場呆了，不知給什麼反應，很搞笑。我的角色有超級記憶能力，很多對白，有時會撈亂而NG」。談到Edan在粉絲見面會玩到失聲，Jeremy稱對方已好了些，仍有點聲沙。是否終於可靜一靜？他笑言：「不是，他沙聲都仍不斷跟人傾偈。」

記者：陳釗

相關字詞﹕阿Jer（柳應廷） Edan（呂爵安） 陳卓賢(Ian) Jeremy Solo Concert行動 MIRROR成員李駿傑（Jeremy）

上 / 下一篇新聞