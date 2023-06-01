姜濤飽受負評 曾主動要求入「雪櫃」 感謝MIRROR兄弟心照不宣

姜濤去年11月在籃球賽不慎弄傷腳，要做手術及休養，至今年元旦重踏舞台出席《叱咤頒獎禮》，當時他身形暴脹，以及跪地演唱《鏡中鏡》引起負評，他一度閉關兼絕迹社交網；之後與隊友出席活動及演出4月西九音樂節，回復狀態。

姜濤日前推出新歌《DUMMY》，是他在《叱咤》事件後對自己表現的自嘲及反省作品。昨日他到商台宣傳，接受《叱咤樂壇》訪問，稱這首歌是「插班生」，「原本在《叱咤》前已做好一些今年準備推出的歌，但事件後，已想今年不出歌，給自己安靜一年。但聽到這首歌的Demo時，又有新諗法，想笑吓自己，覺得出一首這樣的歌幾得意」。

很多東西太快得到 容易迷失

姜濤承認在《叱咤》的表現對他沒影響是假的，「通常我落台會看回自己表現，嗰陣已覺得有啲唔對路，但冇諗過之後會有海量式報道，覺得係我呢5年嚟一個最deep嘅時期」。他稱不想出歌的想法沒有同人講，跟MIRROR兄弟相處多年不需多講，「大家見到我沒有提起件事，照平時般相處，我亦扮無事跟其他人相處，好多謝MIRROR兄弟對我嗰種唔使出聲嘅關心」。

姜濤稱管理層亦沒有什麼意見，其性格是不需要別人跟他講什麼，會經常提醒自己很多事的人，習慣有問題先收埋自己，「嗰幾個月，我同公司講不如我停一陣先，自己要求不如你哋雪我啦，因為我希望有一段時間思考番啲嘢。前嗰幾年，無論係MIRROR或者個人都衝得太快，太多嘢太快得到，好易迷失」。

談到4月初重踏舞台，姜濤回憶二三月時收到經理人花姐（黃慧君）信息，說安排他4月參與西九音樂節演出，今年亦有個人演唱會。他當時正在山上跑步，有考慮過要不要拒絕，但很快自覺不應逃避演出，決定將所學的東西在音樂節表現出來，並選擇再獻唱《鏡中鏡》，「我不想逃避這首歌，就算大家笑都好，呢首歌係我生出嚟嘅，我唔應該因為呢件事而丟低呢首歌」。

重看《叱咤》表演 感覺「好難捱」

姜濤承認想做好那次表演重獲信心，並稱是他人生中最重要的一次表演，用行動證明，將想講的說話從表演表達出來。他自爆不夠膽重看《叱咤》當晚表演片段，直至個多月後才扚起心肝翻看，「屋企個電視好大，我企得好近睇，想搞清楚發生什麼事，不可以逃避」。

姜濤說看完那段3分鐘表演，承認感覺應該跟觀眾一樣「好難捱」，「我有本簿寫下每次表演檢討，看完我覺得『ok，唔緊要』，同以前一樣，發生事逐步解決，首先要減肥，還寫低自己有什麼缺點」。

想力證身體無事 弄巧反拙

姜濤曾自問有否後悔做了那次表演，到後期其實不後悔，做歌手或藝術這行業，每個藝術家、表演者都想表達自己那一刻的情緒，從而令觀眾得到共鳴，「當刻我想表達受傷之前的憤怒、想證明自己無事的急切心態，是真實的我，但用了不成熟、脫離表演方式去做」。

《叱咤頒獎禮》是姜濤腳傷停工後首次復出舞台，他表示醫生當時不准他運動，惟他仍心急落街跑步，「呢件事好白癡，所以效果都唔好。當日我走埋落台，係想用近距離話畀大家知『我冇事嘅，我ok㗎』」。

走近簽名慰勞苦候姜糖

近百姜糖昨日頂着30多度炎熱高溫在電台前、後門守候，姜濤擔心粉絲辛苦，在社交網呼籲不要勉強在門口等，但一班姜糖仍撐着雨傘、撥扇等候偶像，又高呼：「姜濤加油，我哋永遠支持你！」其間突然下驟雨，姜糖仍緊守。當姜濤現身，一班姜糖瘋狂尖叫，姜濤離開電台前特意走近圍欄，向欄外久等的姜糖打招呼、簽名、接信件和禮物，之後登上車，姜糖湧至正門目送偶像離開。

記者：陳釗