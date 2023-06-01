【開箱】《犯罪都巿：鐵拳掃毒》 馬東石以一敵二 動作場面加倍刺激

中日韓毒販混戰

《犯罪都巿》系列大收旺場，身兼監製和主角的馬東石表明，電影將會拍足8集。新片《犯罪都巿：鐵拳掃毒》沿用上集導演李尚龍，時間軸定在上集發生後7年，講述「怪物刑警」馬錫道（馬東石飾）被調職至廣域重案組，調查女性吸食過量藥物致死的案件時，揭發新型毒品從日本流入韓國。

《犯罪都市》首兩集反派角色大受歡迎，首集有「張謙」尹啟相，第2集是「姜海尚」孫錫九，無論在造型與個性，二人各具特色。今集反派增至2人，分別是《秘密森林》李浚赫飾演警隊害群之馬、禁毒組組長周成澈，以及《浪客劍心》青木崇高扮演日本黑幫Ricky。周成澈身為警員卻知法犯法，勾結日本黑幫友川亮（安世浩飾），密謀偷走毒品，然後轉售中國黑幫。

周成澈處事冷靜又兇狠，為免走漏風聲，連同袍都殺害。李浚赫為了演好角色，開鏡前先接受嚴格體能訓練，並增重40多磅。日本黑幫Ricky為了找回被周成澈與友川亮偷走毒品而親赴韓國，誓言不擇手段，剷除所有妨礙他的人。

搞笑戲緩和氣氛

今集出現兩個反派，效果有好有壞，優點是動作戲分加倍刺激，二人與馬東石對戰各有特色，先講馬東石與青木崇高在充滿東瀛色彩的房間決戰，前者赤手空拳迎戰後者的日本武士刀，動作乾淨俐落，徒手把刀劈斷，繼而擊倒對方；馬東石與李浚赫的最後一戰，後者開槍卻被馬東石敏捷避過，最終子彈耗盡，只能捱打。缺點是二人戲分被分薄，比起首兩集的尹啓相與孫錫九，今集反派性格略嫌不夠突出。

馬東石拳拳到肉的動作戲，是本片最大賣點。他幾乎由頭打到尾，甫開場在馬路中央遇上流氓，馬東石一掌便把對方打暈。他從不使用武器，也沒有飛車、跳樓等亡命演出，只靠赤手空拳，便能以一敵十。馬東石雖然身形龐大，身手卻異常靈活，動作場面有速度更有力度，可惜賞心悅目。

另一方面，電影適時加插笑料，有助緩和緊張氣氛，例如馬東石對鏡剃鬚，卻嫌鏡子太小，僅看到自己鼻子，藉以自嘲頭大。值得一提的是，今集找來《智異山》全錫浩及《戀慕》高圭弼扮演古惑仔，負責提供線索給馬東石破案，二人鬧出不少笑話。另有《標殺令》國村隼客串飾演日本黑幫頭目，令電影更加熱鬧。

上映日期：6月1日