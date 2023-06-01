83歲阿爾柏仙奴將為人父 29歲女友懷胎8月 曾戀米積加奇連伊士活

羅拔狄尼路上月宣傳新片《教父冇限耆》（About My Father）期間，忽然自爆子女數目已增至7人，並透過電視節目公開華裔女友Tiffany Chen為他誕下女嬰Gia Virginia Chen De Niro的照片，難得影帝如此大方，影迷當然送上祝福。荷李活老而彌堅分子豈止羅拔一人？美媒TMZ昨日率先爆料，曾跟羅拔合演《盜火線》、《愛爾蘭人》及《教父2》的老拍檔阿爾柏仙奴，去年4月跟電影製作人女友Noor Alfallah拍拖，原來女方已經秘密懷孕8個月，阿爾透過發言人向另一媒體The Hollywood Reporter證實喜訊，但拒絕透露更多詳情。

阿爾自稱負責任爸爸

阿爾柏仙奴2014年接受《紐約人》雜誌訪問，自爆童年受父親拋妻棄子影響，長大後決定當個稱職的爸爸，他跟兩位前度Julie Marie及Beverly D'Angelo分別育有3名子女，包括33歲長女Julie及22歲龍鳳胎Anton與Olivia，「我不想走上父親的舊路，我要向子女負責任，成為他們成長的一部分。如果我做不到的話，我會非常失望」。

去年4月阿爾柏仙奴跟女友Noor戀情曝光，如今後者臨盆在即，他將第4度當爸，她則初為人母。生於洛杉磯比華利山富裕家庭的Noor，父親是科威特商人Falah，母親Alana是美國人，她在UCLA影視學院畢業後，目前任職索尼電影旗下製作公司副總裁，難怪跟荷李活明星混熟。

Noor偏愛成熟男士

然而Noor最為人熟悉的身分，其實並非電影製作人，而是滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）、金像導演奇連伊士活（Clint Eastwood）、《希魔撞正殺人狂》男星伊力羅夫（Eli Roth）及富商Nicolas Berggruen等的舊女友。他們都有一個共通點，就是跟Noor拍拖時，幾乎都已年過半百，看來她對成熟男士情有獨鍾。

例如她在2017年跟米積加拍拖，當時男方已經74歲，二人分手後她接受《Hello》雜誌訪問，強調「年齡絕對不是問題」，又說「這是我人生中第一段認真看待的關係，我倆有過非常快樂的時光」。翌年她跟伊力羅夫及Nicolas傳緋聞，但對於搭上奇連伊士活的報道，她卻耿耿於懷：「我們只是家族朋友的關係。」