新節目《東呃西騙》被指抽《東張西望》水 歐陽偉豪解畫：「東西」很普遍

七師傅不知跳「開花舞」犯禁

七師傅自言是修行人，無論要做什麼、去那裏都會聽指令，不會反抗，「我可以搓圓撳扁，已達爐火純青境界，未埋位拍攝，我不會跟Ben Sir傾談和對稿，只會誦經和食蕉補腦」。Ben Sir稱會以專業和馴服態度，配合團隊做好15集，林泳淘說：「Ben Sir和七師傅好正經演出好好笑，參與這個節目最難是忍笑。」講到早前有線新聞女主播在錄影廠，大跳韓國女團Blackpink成員智秀新歌《Flower》的「開花舞」而觸怒高層，七師傅與Ben Sir拍照時扮跳「開花舞」，問到是否無懼犯禁？七師傅驚訝說：「我唔知發生什麼事。」Ben Sir笑稱導演在節目中已錄影他們跳「開花舞」，現在唯有叫七師傅念經化解。

記者：鍾一虹