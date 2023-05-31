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娛樂

新歌自嘲表現差 姜濤創敲頭舞提醒自己

姜濤新歌《Dummy》自嘲被操控木偶 要打頭敲醒自己

【明報專訊】MIRROR成員姜濤第11首新歌《DUMMY》前天面世，MV在YouTube已破135萬點擊率。姜濤自從《叱咤》頒獎禮演出後，覺得要推出一首能夠道出心聲及提醒自己的作品，「《叱咤》之後，對自己好多表現都好唔滿意，希望出一隻自嘲的歌，同時藉歌曲提醒自己要保持清醒，觀眾無論鬧或讚，我都能夠勇於接受，因為有人鬧、有人話，都好過冇人留意，我還有好多進步空間。因為想帶出這個message，所以用了三四個月籌備新歌」。

姜濤表示對於某些聽眾來說，《DUMMY》部分歌詞內容可能有點深奧，曲風較dark又偏向Pop，副歌很易入腦，若大家只記得「Dummy」這一句，已達到他的目的。他透露新歌藉木偶形容自己，「在過去一段時間，我慢慢變成一個木偶，自以為可以做到很多東西，不知自己是一個被操控的木偶，希望可以覺醒，變成一個聽到別人說話的Artist」。今次新歌舞步中，敲頭動作由姜濤構思，「一聽到《DUMMY》前奏，第一時間諗到敲頭、敲醒自己的動作」。

另外，姜濤和隊友盧瀚霆、李駿傑和柳應廷在日本音樂頻道The First Take（TFT）登場，合唱團歌《Rumours》，今日（31日）會在各大音樂平台正式上架。

娛樂組

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