《造星》幕後五朝元老KK為常foul錯人跪玻璃 花姐無框架 許敬麟接任監製放膽做

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

KK及CMgroovy已是《全民造星》五朝元老，KK承認節目來到第5輯，難度是參賽者質素，「最擔心係香港冇咁多『貨』，頭4輯參賽者已經接近400人，所以才衍生今輯到外地招募，導師方面反而不擔心，大部分都在前幾輯做過評判」。他表示知道性格斯文的馮允謙心地好，才揀對方當導師，他上一輯曾當評判，看得出馮允謙有心教導一班小朋友。KK說：「又不一定要鬧，愛與關懷都是一種方法。」

曾於無綫擔任綜藝節目編審多年，KK直認到另一個電視台，能參與製作一個這麼受歡迎的節目，十分開心，「叫做有啲功德，每一年能讓一些年輕人追吓夢，當幫娛樂圈提供一些新血」。他稱不敢講《全民造星》很成功，其實還有很多缺點，「只可以講這個節目很接地氣，經常foul錯人，就如第一輯Anson Lo（盧瀚霆）在30強被foul，製作組會承認錯誤，成日要跪玻璃」。

CMgroovy曾想轉《造星》主題曲

CMgroovy認為每年都有很多挑戰，幸有很多音樂人幫手，今輯最特別是很多參賽者識做音樂，助音樂組工作比以往輕鬆。對於由他與李拾壹作曲的節目主題曲《前傳》足足用了5輯，他說：「其實用到第三輯，我曾問花姐要不要轉主題曲，她反問《香港小姐》會不會轉主題曲？不過每輯都會有新版本，編曲人也不同，今輯是日式熱血動漫感覺。」

由獨立樂圈的「人山人海」監製，到擔任《全民造星》音樂總監，CMgroovy認為新世代歌手比樂壇前輩有更多自己想法，風格上分野更突顯，「其實沒有星味，點造都造唔到，節目只是給予他們機會，在更大的舞台讓觀眾見到」。

許敬麟笑稱被騙上賊船

許敬麟只加入ViuTV短短一年，接手音樂節目《Chill Club》監製，他在無綫音樂節目《勁歌金曲》工作10年及擔任過歌唱選秀節目《超級巨聲》導演，當時已曾和花姐合作，對於接任花姐《全民造星V》監製，他笑稱在不知情下上了賊船，「真實情况是我不知道花姐不做監製，有日公司話花姐好忙，叫我過去幫吓手，怎料上了賊船，花姐慢慢將所有事交託給我，她今年的角色是總顧問，我會問她很多意見，她還是沒有離開這個節目，要我接任沒什麼極大壓力，花姐沒有直接特別要求我做什麼，反而完全冇框架叫我放手去做，原本班底都在，我只是加了一點個人風格意見」。

KK怕節目老化 下輯應改賽制

曾有傳《全民造星V》因MIRROR去年7月紅館演唱會墜屏意外影響一度叫停，許敬麟、KK和CMgroovy表示未擔心過，異口同聲笑道：「唔做咪做第二啲囉。年年個個都話唔想再做，太辛苦！今次都是睇反應，未必有下一次。」3人稱只想這個節目不要做得太密，建議隔兩年、梅花間竹分別選男仔或女仔就剛剛好，能凝聚有潛質的年輕人，有足夠訓練和準備才參賽，不想參賽者抱着年年有博一博參加的心態。KK認為下一輯應該改賽制，「雖然托賴觀眾仍然接受，但如果再開第6輯，可能會執吓，都驚個節目老化，套路好容易畀人估到」。節目成功令無綫也要變陣，製作同類型節目打造亞洲男團，他們表示：「很高興能做大個餅，吸引多些人睇電視，令電視圈活躍番。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com