【開箱】《譯戰同盟》 積基倫荷的情與義豈止值千金

傳譯員冒死救美軍

《譯戰同盟》故事講述美國出兵攻打阿富汗期間，軍官尊堅尼（積基倫荷飾）帶領士兵和當地傳譯員艾默（達爾薩林飾）搜查塔利班的炸彈工場，行動期間遭到伏擊，尊的小隊全軍覆沒，他亦中槍受傷，幸獲艾默不離不棄，在塔利班重重包圍下，翻山越嶺100公里，把垂死的尊帶回基地。尊獲救返美接受治療，驚聞塔利班懸紅通緝艾默，美軍亦未有遵守承諾，協助艾默一家移民美國。為報救命之恩，尊決定隻身返回戰場，展開營救行動。

電影的最大賣點，並非千軍萬馬的戰爭場面，而是艾默為了保護重傷昏迷的尊，如何在塔利班的地盤內全身而退，過程緊張刺激，令人喘不過氣，身兼導演和編劇的佳烈治當然居功至偉，攝影和配樂亦應記一功。

批評華府行事官僚

《譯戰同盟》以尊獲救成為分水嶺，前半部分主要交代阿富汗傳譯員艾默的情義。尊雖偶爾質疑他的意見，其實對他非常看重，亦未如其他軍官般，只視傳譯員如「工具人」，這亦是艾默決定冒死拯救尊的理由，不是為了出糧，而是報答知遇之恩。生於伊拉克的達爾薩林，扮演艾默可謂最佳人選，無論外表和語言都能配合角色需要，更重要的是他演活了艾默的市井智慧和不屈精神，其中一幕講述他用木頭車運送尊返軍營，身心俱疲的他已再無力推上山坡，但他抱頭痛哭一會，隨即抖擻精神，繼續咬緊牙關上路，令人動容。

繼《平頭日記》後，積基倫荷再次參演戰爭片，可謂手到拿來。電影下半部分講述尊重傷初癒，慶幸自己死裏逃生，能與妻兒團聚，感覺恍如隔世；然而在地球的另一端，艾默卻因勇救尊而成為塔利班的眼中釘，恐怖分子空群而出，聲言要殺死他跟懷孕妻子以消心頭恨。尊為保護救命恩人，每日不斷催促華府官員，希望盡快批出簽證，好讓艾默一家逃出魔掌，偏偏官僚行事令他咬牙切齒。積基倫荷把主角的憤怒、失望、內疚等情緒表露無遺，最後決定返回阿富汗一刻，臉上重現軍人的堅毅和冷靜，跟他在家等待華府回覆的如坐針氈，形成強烈而有趣的對比。尊的情義不遜艾默，同樣令觀眾看得熱血沸騰。

佳烈治風格多樣化

電影以塔利班的高壓管治手段，突顯阿富汗翻譯員的人性光輝，片尾不忘諷刺美國政府撤軍後，卻把數以萬計傳譯員及其家屬置之不理，任由他們被塔利班圍捕及迫害，令人齒冷程度，跟恐怖分子不遑多讓。

對於英國鬼才導演佳烈治來說，首次執導戰爭片《譯戰同盟》，仍然難不到他。出道初期憑《夠薑四小強》展示獨門犯罪喜劇風格，為影迷帶來驚喜，但他拒絕定型，改拍商業味濃的《神探福爾摩斯》系列一樣叫好叫座，其後執導動作片《特務型戰》，甚至迪士尼動畫改編拍成真人演出《阿拉丁》，雖然風貌不同，從未令人失望。

上映日期：5月25日