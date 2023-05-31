明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《譯戰同盟》 積基倫荷的情與義豈止值千金

【明報專訊】《阿拉丁》佳烈治（Guy Ritchie）自編自導、《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）和《權力遊戲》達爾薩林（Dar Salim）合演戰爭片《譯戰同盟》（The Covenant），上月率先在美國開畫，票房未如理想，僅收1670萬美元（約1.3億港元），然而口碑極佳，影評網站「爛番茄」觀眾好感度高達98%，類似叫好不叫座的電影，香港映期通常不會太長，捧場要趁早。

傳譯員冒死救美軍

《譯戰同盟》故事講述美國出兵攻打阿富汗期間，軍官尊堅尼（積基倫荷飾）帶領士兵和當地傳譯員艾默（達爾薩林飾）搜查塔利班的炸彈工場，行動期間遭到伏擊，尊的小隊全軍覆沒，他亦中槍受傷，幸獲艾默不離不棄，在塔利班重重包圍下，翻山越嶺100公里，把垂死的尊帶回基地。尊獲救返美接受治療，驚聞塔利班懸紅通緝艾默，美軍亦未有遵守承諾，協助艾默一家移民美國。為報救命之恩，尊決定隻身返回戰場，展開營救行動。

電影的最大賣點，並非千軍萬馬的戰爭場面，而是艾默為了保護重傷昏迷的尊，如何在塔利班的地盤內全身而退，過程緊張刺激，令人喘不過氣，身兼導演和編劇的佳烈治當然居功至偉，攝影和配樂亦應記一功。

批評華府行事官僚

《譯戰同盟》以尊獲救成為分水嶺，前半部分主要交代阿富汗傳譯員艾默的情義。尊雖偶爾質疑他的意見，其實對他非常看重，亦未如其他軍官般，只視傳譯員如「工具人」，這亦是艾默決定冒死拯救尊的理由，不是為了出糧，而是報答知遇之恩。生於伊拉克的達爾薩林，扮演艾默可謂最佳人選，無論外表和語言都能配合角色需要，更重要的是他演活了艾默的市井智慧和不屈精神，其中一幕講述他用木頭車運送尊返軍營，身心俱疲的他已再無力推上山坡，但他抱頭痛哭一會，隨即抖擻精神，繼續咬緊牙關上路，令人動容。

繼《平頭日記》後，積基倫荷再次參演戰爭片，可謂手到拿來。電影下半部分講述尊重傷初癒，慶幸自己死裏逃生，能與妻兒團聚，感覺恍如隔世；然而在地球的另一端，艾默卻因勇救尊而成為塔利班的眼中釘，恐怖分子空群而出，聲言要殺死他跟懷孕妻子以消心頭恨。尊為保護救命恩人，每日不斷催促華府官員，希望盡快批出簽證，好讓艾默一家逃出魔掌，偏偏官僚行事令他咬牙切齒。積基倫荷把主角的憤怒、失望、內疚等情緒表露無遺，最後決定返回阿富汗一刻，臉上重現軍人的堅毅和冷靜，跟他在家等待華府回覆的如坐針氈，形成強烈而有趣的對比。尊的情義不遜艾默，同樣令觀眾看得熱血沸騰。

佳烈治風格多樣化

電影以塔利班的高壓管治手段，突顯阿富汗翻譯員的人性光輝，片尾不忘諷刺美國政府撤軍後，卻把數以萬計傳譯員及其家屬置之不理，任由他們被塔利班圍捕及迫害，令人齒冷程度，跟恐怖分子不遑多讓。

對於英國鬼才導演佳烈治來說，首次執導戰爭片《譯戰同盟》，仍然難不到他。出道初期憑《夠薑四小強》展示獨門犯罪喜劇風格，為影迷帶來驚喜，但他拒絕定型，改拍商業味濃的《神探福爾摩斯》系列一樣叫好叫座，其後執導動作片《特務型戰》，甚至迪士尼動畫改編拍成真人演出《阿拉丁》，雖然風貌不同，從未令人失望。

上映日期：5月25日

相關字詞﹕達爾薩林 佳烈治 積基倫荷 譯戰同盟

上 / 下一篇新聞