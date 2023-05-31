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娛樂

《怪物》導演是枝裕和代領康城最佳劇本原因曝光 坂元裕二睡夢中獲獎：沒有真實感

【明報專訊】第76屆康城影展經已圓滿結束，《小偷家族》日本導演是枝裕和新片《怪物》連奪最住劇本及同志金棕櫚獎，可謂雙喜臨門。是枝裕和前晚從法國返抵日本，急不及待把獎座送交編劇坂元裕二手上，並透露後者缺席領獎的原因；坂元對於獲獎表示難以置信，自言感覺似發夢，「即使捧着獎座，也沒有真實感」。

是枝裕和執導新片《怪物》，講述平靜的湖畔小鎮，疼愛兒子的單親媽媽早織、為學生着想的老師保利，以及天真爛漫的孩子原本過着安穩生活，卻因一次校園衝突，發酵釀成軒然大波，惹起社會與媒體關注，事態變得愈來愈嚴重，終於在一個暴風雨的清晨，兩個肇事學生離奇失蹤的故事。

羽田機場舉行記招

電影由《小偷家族》安藤櫻、《乒乓情人夢》永山瑛太、《世界奇妙物語》黑川想矢、《勿說是推理》柊木陽太、《鎌倉物語》高畑充希、《半澤直樹》角田晃廣、《藉著雨點說愛你》中村獅童與《阿信的故事》田中裕子等合演。幕後班底更強勁，已故日本音樂大師坂本龍一負責配樂，《她和他的戀愛花期》坂元裕二編劇，後者首度獲頒康城影展最佳劇本獎，也是繼2021年濱口龍介自編自導《Drive My Car》後，相隔兩年再由日本片奪得同一獎項。《怪物》本周五（2日）在日本上映，香港延至6月22日開畫。

捧走最佳劇本獎的坂元裕二，雖曾現身康城宣傳，卻在頒獎禮舉行前夕，先行返回日本，未能親自上台攞獎，改由是枝裕和代領。後者返回日本，隨即在羽田機場舉行記者會，親手把獎座交回坂元手上，他表示能夠加入《怪物》團隊感到榮幸，電影獲得好評亦很開心，自爆頒獎禮舉行期間，他因肚痛在家睡覺，其後得悉獲獎，還以為自己做夢，坦言從沒想過得獎，即使捧着獎座，也沒有真實感。

坂元裕二說：「（得獎）那個夢還在繼續，與其說是高興，情緒卻是沒有太大起伏，只是感覺像有大事發生，責任都落在自己身上。」坂元透露30年前首次踏足康城，心想若有一天能在這裏放映自己的作品就好了，如今願望成真，他感謝外界祝賀，又說最高興是聽到康城評審員大讚《怪物》是一部能夠拯救人命的電影。

絞盡腦汁寫新劇本

《怪物》是坂元裕二第2部獨自創作的電影劇本，靈感來自兒時好友的故事，不忘感謝是枝裕和協助，自言一直尊重對方，希望有機會再次合作；是枝裕和笑言，很想拜託對方再寫劇本。坂元提到正在撰寫新片《單相思世界》劇本，該片預計2024年上映，但現在絞盡腦汁也寫不出來。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕康城影展 坂元裕二 是枝裕和 怪物

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