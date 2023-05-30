自爆無男主角命 農夫擔正電影不獲上映

演唱會後半場是棟篤笑，農夫大爆二人曾一起擔任兩套電影主角，第一套拍了7天便完成，老闆最終決定不上映，他們說：「導演一邊拍一邊睇，最後決定修改一下結局，佢覺得我哋應該係最後大反派，同埋我哋要用盡九牛二虎之力，同一名瘦弱的少女打成平手。我哋覺得好唔合理，可能老闆最後都咁認為，所以決定唔上映先係最合理。」

緊接分享第二次擔任電影主角經歷，那次他們拍到第二天，因主布景意外被燒而終止拍攝，有工作人員因為沒有收到酬勞，與電影公司對簿公堂。陸永與C君稱沒有真正做到電影男主角，但他們在圈中認識了很多好前輩，可以跟周星馳工作，以及與黃子華成朋友，感到開心。

娛樂組