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娛樂

自爆無男主角命 農夫擔正電影不獲上映

【明報專訊】農夫相隔13年，日前在廣州舉行《農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》， 是他們出道以來在內地最大型演出，為9000觀眾準備了全新歌單和內容，安排超過30名舞蹈員伴舞。演出前半場由一段長達60分鐘medley貫穿，農夫將多首新舊作品重新編排，C君表示，「在60分鐘唱20首歌，不是逐首唱，是沒停過的串燒，絕對是粵語嘻哈史上，現場做過最長的串燒」。陸永笑說：「Lam哥（林子祥）有首歌叫《十分十二寸》，我們呢首歌可以叫《六十分二十寸》，寸過他好幾倍。」

演唱會後半場是棟篤笑，農夫大爆二人曾一起擔任兩套電影主角，第一套拍了7天便完成，老闆最終決定不上映，他們說：「導演一邊拍一邊睇，最後決定修改一下結局，佢覺得我哋應該係最後大反派，同埋我哋要用盡九牛二虎之力，同一名瘦弱的少女打成平手。我哋覺得好唔合理，可能老闆最後都咁認為，所以決定唔上映先係最合理。」

緊接分享第二次擔任電影主角經歷，那次他們拍到第二天，因主布景意外被燒而終止拍攝，有工作人員因為沒有收到酬勞，與電影公司對簿公堂。陸永與C君稱沒有真正做到電影男主角，但他們在圈中認識了很多好前輩，可以跟周星馳工作，以及與黃子華成朋友，感到開心。

娛樂組

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