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娛樂

炎明熹自詡天才小廚神 陳凱琳創地獄料理 鄭嘉穎掃清冧爆

炎明熹自詡下廚未試過失手 性格慢熱 做直播變話題終結者

【明報專訊】陳凱琳（Grace）與炎明熹（Gigi）昨日於活動大展廚藝，Grace自爆曾亂煮創意中菜，製成品不及格，老公鄭嘉穎都肯頂硬上，全碟吞落肚，為她留下溫馨搞笑回憶。Gigi自言入廚靠天分，從未失手，反擔心口才不足難以應付主持音樂節目，前輩Grace贈言「加持」提升信心。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Gigi與Grace昨日到金鐘出席快餐店開幕活動，二人即席下廚炮製炒滑蛋和意粉菜式；Gigi又示範瑜伽動作，宣揚健康信息，大批Gigi迷到場支持。Gigi自覺在煮食方面有天分，加上是姊姊，喜歡照顧別人，以往在學校上家政堂，廚藝從未失手，但沒有男仔試過她的手勢，「通常煮出來的食物都被同學、師妹和老師搶晒」。

人妻Grace稱比較擅長煮甜品和西餐，自從小孩出世後，老公鄭嘉穎鼓勵她煮中菜，有次抱住新嘗試煮創意中菜，打開雪櫃隨手拿出兩種不夾的食材煮成一道菜，效果強差人意，「老公吃完一啖，講個『嗯』字就無出聲，我叫他有意見不防直說，他說仍有進步空間，又問『你去餐廳食飯有冇見過呢道菜？』我現在知道餐廳點解沒有這道菜，因為兩種食材很不夾，屋企冇鑊，碟餸煮不出鑊氣，我煮中菜好弱，但老公都全碟食晒，回想都忍不住笑」。

慢熱Gigi擔心主持音樂節目「甩轆」

提到無綫連開兩個音樂新節目，Gigi希望多點機會宣傳新歌，觀眾也會喜歡，當中她為《J music》環節「gi心批」擔任小主持讀粉絲信。她說：「粉絲信好有心意，我習慣用月餅盒儲起，後來再加多幾個袋儲信。」

Gigi雖曾做直播，但自覺性格慢熱，常做話題終結者，擔心首次做節目主持會應付不來，立即向Grace請教，Grace稱初次認識Gigi，大讚對方性格爽朗夠吸引，曾看她做直播，表達能力好，鼓勵Gigi做自己就無問題，提議下次合作做煮食直播。完成中學文憑試（DSE）的Gigi正計劃跟同學去台灣旅行，大家心情興奮，已定旅遊攻略，會嘗試在旅途中拍片跟大家分享。

Grace細仔首會舅父舅母

Grace相信Gigi拍旅遊片會大受歡迎，她也會捧場追看，提到社交平台分享一家五口與孖生細佬Derek偕老婆溫馨合照，透露三仔Carlos首次會見舅父和舅母，「弟弟從加拿大回港只逗留兩日探我，下次到我去探他，帶住3子可能坐深夜航班較易照顧，大家睡醒便一齊落機。暑假首先會試去新加坡短途遊行，3年疫情未出過埠，大仔只跟我去過一次旅行，兩個細仔未去過外地」。

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