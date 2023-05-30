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娛樂

趙希洛為慈善喪跑 陳美齡獻唱黃霑經典歌

【明報專訊】陳美齡、趙希洛、梁凱晴等昨日出席《萬眾同心公益金》記者會。首次參與公益金籌款節目的陳美齡透露，當晚與譚嘉儀合唱黃霑作曲填詞的《珍珠淚》，她覺得與新一代歌手合唱，可將歌曲帶到新境界。她又會獨唱《香港．香港》，笑稱此曲已非唱不可，「每次唱這首歌都很感動，因大家反應很熱烈，好似變了香港主題曲一樣，很感恩」。

陳美齡表示完成慈善騷便回日本工作，除了演講及電視節目外，還在籌備新書，內容是在心裏迴響的50句說話，「其中一句是我爸爸講的，『如果你迷惘的時候，就揀最難行的路，就算不成功，從中都會學到很多和成長』，這句說話至今無論我遇到什麼大小事都用得着，亦有用來教導兒子」。

趙希洛和梁凱晴早前為節目到大澳拍外景，趙希洛大呻當日跟着總理由大澳某一端跑到另一端完成任務，連導演都跑到「懷疑人生」，有攝影師跑到抽筋，最後去錯終點，其間還要食芥末墨魚，食到胃痛，笑稱不知是否得罪人，羨慕梁凱晴可以舒服坐船。

梁凱晴減肥拍旅遊節目

梁凱晴透露完成無綫劇《奪命提示》後，會與楊潮凱到德國拍關於攝影旅遊節目，自稱完全不懂拍照的她，知楊潮凱很會拍照，會趁機向對方請教，「不知會否穿泳衣，會帶定，現正努力減肥，要向趙希洛請教」。趙希洛稱目前主力拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》，預告劇中與男友之間會出現第三者。

記者：陳釗

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