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娛樂

否認上位升呢「曾女郎」 姚子羚無懼「小花」後浪 各有捧場客

【明報專訊】姚子羚近年演的角色不乏發揮機會，在無綫劇《一舞傾城》飾演索爆警花，為查案混入夜總會做見習「媽媽生」，打得又睇得。相比拳腳功夫，子羚稱要展示性感難度更大，除要做出風情萬種的樣子，還要應付低胸貼身裙，心口被膠紙黐到現「紅V」，美麗背後有苦自己知。談到公司力捧多名小花上位，子羚不認為是威脅，因大家範疇和方向不同，並否認得寵成總經理曾志偉愛將升呢「曾女郎」，對傳聞感𢱑頭。

記者：陳釗

姚子羚表示從未演過在劇集《一舞傾城》的角色，將1980與1990年代「媽媽生」這個現已式微的行業呈現出來，感覺新鮮和有趣。她覺得角色難度在於要風情萬種和做到面面俱圓，事前翻看張曼玉和鍾楚紅主演的《月亮星星太陽》揣摩角色。劇集故事圍繞一班舞小姐的生活，正所謂女仔多是非多，但子羚表示她們沒有，相處非常融洽，平時收工會在酒店平台一齊吹水、喝東西和消夜，笑稱試過太嘈遭導演投訴，「今次是我首次與陳法蓉姐姐合作，她是很sweet的人，雖然我們同劇的女仔來自不同年齡層，但大家能打成一片，沒有代溝，很開心」。

劇中子羚大展身手，又穿性感貼身裙展露美好身段，她稱後者比較辛苦，因為以防走光，胸前長時間黐滿膠紙，「最難度高是拍攝時天氣很熱，一出汗又要抹乾再重新黐過，黐到皮膚敏感，心口有個紅色V字，每條裙都很緊，很擔心凸腩。至於打戲，都只是一些體能上的辛苦」。

踢李嘉下體嗌爽

繼《同盟》和《鐵拳英雄》後再做打女，子羚笑言不知為何次次打戲都找上她，稍後另一套新劇《狀王之王》也是打很多。子羚說拍打戲過程辛苦，但見出來效果好，會很有滿足感，「覺得這類型角色都幾適合和貼近自己，比較男子氣概，每次從不同的武指身上都會有所得着」。

子羚笑稱在《一舞傾城》踢李嘉要害那場戲，拍攝時感覺非常爽，「拍攝前我們已試了5次，到正式，拍了兩take，李嘉叫我狠狠踢過去，他真的功力深厚，可以將下面的東西『隱藏』，所以我踢過去的感覺像沒踢到東西一樣，其實是很大快人心，因為沒想過人生可以經歷一次毋須顧慮、狠狠踢男仔重要部位」。

澄清無欽點出席活動

子羚早前憑劇集《鐵拳英雄》入圍角逐新加坡《亞洲影藝創意大獎2022》最佳女配角，以及在《紐約電視電影節2023》獲最佳女演員組別優異獎。她說很感恩，《鐵拳英雄》為她帶來很多收穫，「雖然《鐵拳英雄》在香港失落獎項，但在外地得到大家認同，其實有得入圍已很開心」。

問到今年可有信心憑《一舞傾城》衝擊視后？子羚說：「希望有機會，期待《狀王之王》可今年播出，我幾喜歡這兩套劇集。」她早前陪同總經理曾志偉出席《亞洲影藝創意大獎2022》和內地活動，被指成為總經理愛將，子羚重申碰巧而已，之前去新加坡頒獎禮和內地活動都是公司安排，而且就只有這兩次，並非志偉欽點，以及所指的「曾女郎」，她對傳聞感「𢱑頭」。

公司培育小花屬正常

無綫近年力捧多名小花上位，問子羚可會覺得競爭大了？她認為大家範疇不同，每個時期都會有不同的人湧現，公司培育新人很正常，她也經歷過做新人，是必經階段。

會否感到威脅？子羚說：「沒有這樣想，一套劇需要不同類型角色，不同時候都會有不同類型劇集出現，可能公司這期想開青春劇，或以年輕人為題材的劇集，必須找一些年輕人，沒理由叫我演學生妹，正如也沒可能叫年輕演員演充滿人生經歷的媽媽，大家觀眾層不同。」子羚有留意劉穎鏇、郭柏妍、游嘉欣及陳嘉慧等新人，當中她對曾合作的劉穎鏇較熟悉，覺得對方外表甜美，是很勤力的女仔。

遇到靈魂伴侶 隨時閃婚

問到現時感情狀况？子羚承認有追求者，自言向來對感情事比較低調，總之遇到時就會遇到，所有事情整定的，不會估計到。子羚認同女仔是需要愛情滋潤，但現時照顧愛犬已忙到癲，沒特別想，「雖說有追求者，但不代表適合結婚，我覺得要找到能一起共度餘生的人，心靈溝通很重要，老土說，結婚是希望無論生老病死，人生好與壞，大家都在對方身邊，是一個承諾」。她稱若遇到很適合的靈魂伴侶，不排除會閃婚。

化妝：Henry Li

髮型：Taylor Wan @Leonardo 3 Hair Corner

服裝：tout à coup

配飾：No Being

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