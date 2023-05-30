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娛樂

【開箱】《職場競賽守則》 韓國社畜的辦公室自我修養

【明報專訊】影視串流平台Disney+本月10日推出新劇《職場競賽守則》，由《結婚白皮書》李沇熹、《造后者》文素利及《螞蟻在燃燒》洪宗玄合演，講述韓國職場文化，道盡上班族辛酸。數到韓國經典職場劇，不得不提任時完主演《未生》、金秀賢與IU合演《製作人們》，以及今年2月播畢的《代理公司》等。《職場競賽守則》能否超越經典，目前言之尚早，能夠引起打工仔共鳴，則是事實。

三無員工投身大集團

韓劇《職場競賽守則》全劇共分12集，每周推出兩集，目前已有6集上架。由《Hyena：富豪辯護人》金露莉編劇及《20世紀少年少女》李東允執導，講述出生於窮苦家庭，沒有大學學位，也沒有靠關係出人頭地的「90後」朴允昭（李沇熹飾），憑藉對工作熱誠與經驗，獲大企業世容集團聘請為公關部員工，準備大展拳腳之際，面對公司人才輩出，加上壓榨式企業文化，她要如何求存？

劇集圍繞主角的職場生活，諷刺韓國公司存在許多不公平現象，例如求職講學歷、人際關係，好不容易過五關斬六將，入職後員工只能服從上司，不能存有個人思想，必須融入企業文化。首兩集講述朴允昭家庭環境欠佳，只有文憑學歷，成為職場「金字塔」最低層的代表人物。她原本在一家小型公關公司打工，憑着一腔熱血，並看準市場趨勢，積極爭取表現。然而公司規模細，即使有優秀的計劃書，也搶不到生意，甚至被人「偷橋」再轉交其他公關公司執行。

劇中世容集團因管理層換班，為了樹立企業形象，推出「資歷不拘招聘計劃」，允昭透過計劃獲聘，結果發現公關組組長宋宣泰（趙漢哲飾）故意聘請學歷最差的允昭，並安排她拍廣告，只為打造企業形象，允昭頓時成為公敵，高層為了平息眾怒，打算把允昭調到分公司當會計，幸好新上任的首席公關具伊貞（文素利飾）出手拆局，為允昭澄清傳聞，因此不用調職。

劇集透過世容集團的內部鬥爭，諷刺韓國守舊的企業文化及公司架構，集團副社長鄭球榮（孫炳昊飾）是保守派高層，覺得下屬必須服從上司命令，他有每天讀報的習慣，因此公關部員工必須與報館記者打交道。其中一集講到鄭球榮指摘具伊貞，不應澄清允昭的傳聞，並向員工公開道歉。具伊貞解釋每個員工都有使用社交媒體，隨便在網上發文，傳媒即可大造文章。雖然世容集團作風保守，但仍是許多人夢寐以求的工作，正如允昭跟舊公司同事相處融洽，工作時間自由，但她為追求更好福利與前途，最終仍選擇了世容。

掙取人工等同放棄自我

劇中提到打工仔的人生，只能活得像個「社畜」，思想受到限制。宋宣泰（趙漢哲飾）原本看重下屬柳才旻（洪宗玄飾），覺得他勤奮能幹，但他因「允昭事件」出言頂撞宋宣泰，結果遭到教訓：「你對公司感不滿？那你應該離開，這就是世容集團公關部的工作模式，往後也不會改變，所以我勸你順應時勢，隨波逐流，因為你要掙錢，才可照顧家人、準備退休金及醫療費。」令人反思打工仔為了掙取微薄薪金，是否必須放棄自我？

新生代拒為公司賣命

劇集也帶出不同年齡層的員工，對工作方式有着不同想法。允昭在舊公司工作時，對新入職的年輕員工申智孝（白智慧飾）極度不滿，後者剛上班即請假，又拒接允昭來電，但對方理直氣壯表示，既然已經請假，當然拒接電話；新生代員工抗拒為公司賣命，也不接受職場交際文化，反映部分基層員工心聲。

透過文素利飾演首席公關具伊貞，講述女強人的職場辛酸。她是公關界最優秀的專才，曾任美國總統選舉的宣傳人員，可是婚姻失敗，母女關係疏離。暫時文素利戲分不算多，且看角色往後有何變化。作為一部職場劇，《職場競賽守則》內容尚算有趣，可是幾位主角知名度不高，且從第3、4集開始加入李沇熹、洪宗玄及文素利的三角愛情線，模糊了職場鬥爭的焦點。

相關字詞﹕文素利 洪宗玄 李沇熹 韓劇 職場競賽守則 開箱

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