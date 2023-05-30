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娛樂

53歲珍妮花泳裝獲讚 賣酒捱罵

【明報專訊】歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）監製兼主演Netflix動作片《母親本色》叫好叫座，上周蟬聯該平台的英語電影收視榜冠軍，現年53歲她昨日透過社交媒體Instagram（IG）公開泳裝照片，盡顯美好身材，贏盡網民讚賞，有人誤以為此舉是她為報答觀眾支持新片，所以大方派福利，直至看罷留言，才知是美麗誤會。

珍妮花表示：「夏季終於來臨，Delola正是夏天指定的飲品，請大家坐好，打開樽蓋，加冰然後好好享受。」原來是向2.4億名IG追隨者宣傳自家推出酒精飲品，結果惹來部分網民批評：「珍妮花不是說過滴酒不沾嗎？卻要求我們幫襯她賣的酒？」就連她的夫婿賓艾費力（Ben Affleck）亦受牽連：「對於你的商業決定感到好奇，尤其是當你老公曾經酗酒。」

事實上，荷李活明星如畢彼特（Brad Pitt）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）等都有經營酒類生意，為何只有珍妮花捱批？事緣她曾接受《InStyle》及《UsWeekly》等雜誌訪問，強調自己不煙不酒，就連含有咖啡因的飲品都不沾唇，「對皮膚有壞影響」。言猶在耳，今年4月她卻宣布推出Delola，如此出爾反爾，難怪惹來嘲諷。

相關字詞﹕珍妮花露柏絲

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