史上第3名女導演茱斯汀楚特贏康城金棕櫚大獎 役所廣司演廁所清潔工稱帝

《Anatomy of a Fall》講述德國女作家與丈夫及失明兒子住在阿爾卑斯山小木屋，丈夫被發現陳屍雪地，死因不明，女作家被指有殺人嫌疑，而且所寫小說透露預謀殺死伴侶，她在庭上必須證己清白，審訊過程卻揭露兩人婚姻的種種問題。以《上流落水狗》瑞典導演魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）為首的陪審團，稱經過激烈而有趣的討論後，把最高榮譽金棕櫚獎頒給《Anatomy of a Fall》，在頒獎禮後的記者會，他解釋因該片讓觀衆站在陪審團後面，創造出一種共同體驗。

致辭批評法政府退休改革方案

《Anatomy of a Fall》導演茱斯汀楚特（Justine Triet）從美國老牌女星珍芳達（Jane Fonda）手上接過獎項，後者表示1970年代參加康城影展時，沒任何女導演能躋身競賽單元，當時亦沒有人覺得不妥，稱女導演走了很長的路才來到今天的成果。茱斯汀是繼1993年《鋼琴別戀》珍甘比恩（Jane Campion）及2021年《變鈦》茱莉亞迪古諾（Julia Ducournau），第3名奪金棕櫚大獎的女導演。茱斯汀致謝時批評法國政府硬推退休改革方案，當中包括削減文化項目，並把獎項獻給所有年輕的男女導演。

僅次於金棕櫚獎的評審團大獎，落在《越世驚情》祖拿芬基薩（Jonathan Glazer）執導的參賽片《The Zone of Interest》身上，該片講述住在奧斯威辛集中營旁邊的德軍生活，巧合的是，後者跟金棕櫚得獎片均由《爸不得妳快樂》女星珊迪娜許勒（Sandra Huller）主演。祖拿芬從《危險人物》塔倫天奴（Quentin Tarantino）及《古屋驚魂》羅渣哥曼（Roger Corman）兩名導演手上接過獎項，他致謝時特別感激電影原著小說作者馬丁艾米斯（Martin Amis），該片在康城放映期間，馬丁因食道癌逝世，「很高興有機會讓他欣賞了這部電影」。

相隔19年再有日本男星稱帝

役所廣司憑德國名導雲溫達斯（Wim Wenders）在日本取景的《Perfect Days》贏得最佳男主角殊榮，片中他扮演東京公廁清潔工，會利用餘暇看書、拍照。這是繼《誰知赤子心》柳樂優彌後相隔19年再由日本演員得此獎，不過其時柳樂年僅14歲，擊敗了梁朝偉等經驗豐富的對手。役所廣司則是從影超過40年的資深演員，但他聽到台上叫出自己名字時，還是顯得有點驚訝，致辭時特別感謝導演雲溫達斯，「他真的創造了一個偉大的角色」。據悉他在片中幾乎沒有對白，役所廣司受訪談到此角時指雲溫達斯給他的信息很少，「非常神秘，即使到今天我對這角色仍幾乎一無所知。」曾拍過《巴別塔》及《藝伎回憶錄》等西方製作的役所廣司，談到跟雲溫達斯合作經驗，「我第一次這樣拍戲，時間很短，而且沒有綵排」。

3年內日片兩奪最佳劇本

現年67歲的役所廣司畢業後本來當公務員，看過舞台劇後對演戲產生濃厚興趣，在800名投考者中脫穎而出，入讀《影武者》男星仲代達矢主辦的演員訓練班，其藝名「役所」正是源自曾在政府工作的經歷。他曾跟不少名導演合作，包括伊丹十三《蒲公英》、今村昌平《鰻魚》、周防正行《談談情跳跳舞》、森田芳光《失樂園》等。他在「日本奧斯卡」電影學院獎從1996年起連續7年獲最佳男主角提名，至今共20次成為最多提名的紀錄保持者，而且先後三度得獎。

影后殊榮落在《About Dry Grasses》土耳其女星梅芙迪斯達（Merve Dizdar）身上，片中扮演村小教師的她致謝時稱把獎項獻給所有為克服困難而戰的女性。日本電影《怪物》繼贏得同志金棕櫚後，編劇坂元裕二亦捧走最佳劇本獎，不過他未有到場，由導演是枝裕和代領，這也是繼2021年《Drive My Car》濱口龍介後，再由日本電影贏得此獎。《怪物》講述疼愛兒子的單親媽媽早織、為學生着想的老師保利及天真爛漫的孩子，因一次校園衝突，發酵釀成軒然大波。芬蘭名導郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）的《Fallen Leaves》描述基層生活辛酸，卻難得幸福溫暖，被指是今年參賽片中最浪漫的電影，贏得評審團獎，不過導演缺席，改由該片男女主角代領，致謝也精簡，稱榮幸能參與康城影展。

陳英雄奪最佳導演

《三輪車夫》越南裔法籍導演陳英雄憑講述美食與私人感情的《The Pot au Feu》奪最佳導演，該片由曾是夫婦的《鋼琴教師》賓諾馬基梅（Benoit Magimel）與《別問我是誰》茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）主演，陳除多謝兩名演員，特別鳴謝米芝蓮星級大廚Pierre Gagnaire為該片擔任烹飪指導。

頒獎禮之後大會放映彼思動畫的閉幕電影《元素大都會》（Elemental）；今年閉幕禮有不少歐美影星到場，除擔任頒獎嘉賓的奧蘭度布林（Orlando Bloom），還有《怪奇物語》大衛夏巴（David Harbour）、前辣妹Geri Halliwell、「靚太」伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）及內地女星范冰冰等。