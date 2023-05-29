難忘東京音樂節跟張國榮撞衫 譚詠麟「爆肚」化解危機

阿倫憶述當年與好友張國榮（Leslie）出席東京音樂節時，因撞衫引發笑話，他情急智生「爆肚」化解危機，「我哋一到埗有個記者會，咁我同Leslie一出𨋢，件粉紅色外套一模一樣，衫褲又同一個顏色，我哋都喺度笑。但當時有記者，我即刻攬住Leslie話We are Hong Kong team」。

重提「大球場細細聲演唱會」

阿倫談到1994年的「大球場細細聲演唱會」風波，「之前有外國歌手演出已經引發好多投訴，所以我的演唱會備受矚目，臨演出前一個禮拜，不斷有消息話『唔畀唱、唔畀開』。那時我每日出街，都要面對超過300個中外記者（採訪），是國際新聞」。他為解決噪音問題，當年添置價值近2000萬元器材，但仍為現場很多樂迷大部分時間聽不到任何音樂感歉意及感恩，「3晚觀眾坐滿，完全冇投訴，仲要自得其樂買嘢食、買嘢飲，我好感動」。

娛樂組