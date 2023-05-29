楊茜堯抱歉發火留言惹婚變傳聞 羅子溢開腔護妻懶理被翻舊帳

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

羅子溢談到太太楊茜堯發火留言一事，他說太太已回應，只是對方與朋友之間的誤會。惹來網民揣測二人鬧婚變，子溢說：「太太的事即是我的事，入我數都係正常，唔入我數反而驚，我第一時間當然要顧及太太感受，她現時心情ok，一家人日前還去主題公園玩得很開心。」事件連累他被翻舊帳指他底花？他笑言：「無理由的。我們不講以前，只講現在、將來，總之現在開開心心、健健康康就ok。」

認有小拗撬 無打算拗贏老婆

子溢承認平時夫妻小拗撬一定有，但他從來沒有贏過，「我從結婚開始已沒想過要贏，現在還學懂了上火時不要即刻處理，待冷靜下來先」。他「躺着也中槍」，楊茜堯有否說什麼？子溢說：「她都是之後才知那麼大件事，說不好意思，我說沒問題，其實都沒什麼。」

子溢透露7月赴馬來西亞拍新劇《家族繼承者》，逗留兩至三個月，適逢那段時間是自己與太太的生日，太太應該會飛往當地一同慶祝。太太可有心癢想拍劇？子溢稱有接觸。是否無綫？他說：「未知，下年應該有機會。」

蔡思貝自責不知父親是曼聯球迷

蔡思貝兩個星期內先後飛英國拍旅遊節目及到加拿大登台，前日才從溫哥華回港，覺得這段時間很充實和開心，稍後應該會再有出埠工作機會。她主持無綫旅遊節目《貝遊英倫》，沒想到播出後獲一致好評，原來觀眾喜歡看她吃喝玩樂，還收到姜皓文等前輩傳短訊讚賞。她在曼徹斯特獲猛男餵食，蔡思貝笑稱該餐廳出名之處，就是侍應會不斷向不同的人餵食，連同行的男同事都有份。

英國之旅可有艷遇？蔡思貝笑言：「沒有，有的話我還在這裏？去做幸福少奶奶啦。」她稱若再有機會拍旅遊節目，可再去英國，因還有很多地方未介紹。想繼續做「獨行俠」還是有旅伴？她稱單人匹馬的確要兼顧很多，有同伴可幫輕她，「旅遊的最佳拍檔，我暫時只試過余德丞。（會否想再跟他去？）他現在unavailable啦，不過他有在我社交平台留言。還有何廣沛和孔德賢都話很羨慕我有得去現場睇波」。

蔡思貝承認在球場睇波時，有一刻眼濕濕，她將照片上載到屋企群組，才知原來這是父親的夢想，「當時有點心噏，連爸爸有一個咁小的夢想我都不知。雖然以前有陪他睇波，但現在才知他是曼聯球迷，諗住買紀念品給他，舖頭又沒有開門，希望下次有機會親身帶他去英國睇波」。

張寶兒中門大開高衩裙搶鏡

人妻張寶兒罕有性感現身，上身中門大開只得一層薄紗，下身大高衩。她笑言因快夏天，嘗試不同打扮，老公袁偉豪有看過，「他都ok，因我平時很少這樣穿。（老公可有攔住不讓她出門？）我出門時，他還未回到家」。她說因之前去得太多旅行，最近都在家休息和鑽研中式糖水，「因為喜歡吃桑寄生蓮子蛋茶，最近學識煲。（為懷孕準備？）有用的嗎？」

談到老公早前拍片令豪宅意外曝光，超巨型婚照壁畫相當搶眼。張寶兒表示不介意，平時朋友去他們家也會拍照，至於巨型婚照，是婚禮後不知擺在哪裏，於是放在家，覺得幾適合便沒有攞走。

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