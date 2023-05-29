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娛樂

揭「雪藏」真相為無綫平反 馮盈盈受情緒困擾辭演重頭劇

【明報專訊】馮盈盈曾被指犯3宗罪遭無綫「雪藏」，之後修讀香港大學碩士課程傳為轉行鋪路。她近日在訪問中自爆曾受情緒問題困擾，有段日子發生了一些事，包括個人原因、家人意見，加上自覺未準備好及欠缺自信，推辭公司一部回內地拍攝數月的重頭劇。事後馮盈盈感浪費機會及辜負公司期望，情緒低落，處事變得低調，令公司被冤枉減少她的工作量；情緒問題維持數月，她重返校園後重拾自信，現已能正常投入工作。

網民猜是《一舞傾城》蔡潔角色

馮盈盈昨日與譚俊彥拍攝節目《警聲百二秒》，她否認當時患情緒病，解釋只是有段時間情緒低落，現在長大了，學識解開心結，「疫情時，工作、發展和家人方面都有問題想不通，當時有工作要回內地幾個月，但媽咪病了，大家都擔心大家，所以我推卻了，現在若有內地工作就可以去」。有網民猜劇集是正播映的《一舞傾城》，馮盈盈可能演蔡潔飾演的Monica。

馮盈盈表示之前曾演過警察角色，在《警聲百二秒》首度著制服，跟譚俊彥一起乘坐裝甲車和體驗飄移，並稱翻看之前的《警》，留意到有名阿Sir很搞笑，今次可與對方合作，願望成真。譚俊彥笑言拍戲的飄移技術是假的，沒有違反交通規則，他透露剛從加拿大登台回港，已4年未踏足當地，好開心順道探望阿姨及姨丈，但5天行程非常緊密，回來後未適應時差。他留鬚配合劇集《新聞女王》角色，有傳信息給拍檔佘詩曼講生日快樂，劇集將拍至下月完成。

記者：鍾一虹

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