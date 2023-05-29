揭「雪藏」真相為無綫平反 馮盈盈受情緒困擾辭演重頭劇

網民猜是《一舞傾城》蔡潔角色

馮盈盈昨日與譚俊彥拍攝節目《警聲百二秒》，她否認當時患情緒病，解釋只是有段時間情緒低落，現在長大了，學識解開心結，「疫情時，工作、發展和家人方面都有問題想不通，當時有工作要回內地幾個月，但媽咪病了，大家都擔心大家，所以我推卻了，現在若有內地工作就可以去」。有網民猜劇集是正播映的《一舞傾城》，馮盈盈可能演蔡潔飾演的Monica。

馮盈盈表示之前曾演過警察角色，在《警聲百二秒》首度著制服，跟譚俊彥一起乘坐裝甲車和體驗飄移，並稱翻看之前的《警》，留意到有名阿Sir很搞笑，今次可與對方合作，願望成真。譚俊彥笑言拍戲的飄移技術是假的，沒有違反交通規則，他透露剛從加拿大登台回港，已4年未踏足當地，好開心順道探望阿姨及姨丈，但5天行程非常緊密，回來後未適應時差。他留鬚配合劇集《新聞女王》角色，有傳信息給拍檔佘詩曼講生日快樂，劇集將拍至下月完成。

記者：鍾一虹