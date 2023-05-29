明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

世界巡唱廣州站場內外吸數萬人 楊千嬅忍淚演出 多謝老公兒子

楊千嬅廣州開騷公開多謝老公兒子 自爆個唱前夕扭傷手

【明報專訊】楊千嬅相隔4年重啟世界巡迴演唱會，全新製作的《MY TREE OF LIVE》首站一連兩場前晚在廣州海心沙亞運公園展開，除場內兩萬多觀眾外，場外亦被兩萬多觀眾包圍，非常熱鬧。楊千嬅站在高3層樓的吊台登場，獻唱《飛女正傳》、《烈女》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》等。她跟觀眾打招呼說：「4年前這一個舞台是我的夢想出發點，4年後今天有緣分跟大家再慶祝，我相信過去4年每個人都有各自的旅程，有屬於自己的故事。」觀眾熱烈歡呼及不停跟她大合唱。她笑稱有觀眾嗌得好凄厲，「把聲好似 我欠你4年錢咁，不過我好鍾意呢啲聲音」。

曾「中招」稱記憶力變差

千嬅唱完《勇》後說有緣再在這舞台跟觀眾見面很感恩，笑言大家可能擔心她一開場就哭崩舞台，但她忍住，要珍惜唱每一首歌的時間，並笑說：「其實我都係癲㗎，我都冇乜點變呀？」她見到歌迷拉的橫幅，指着說：「咩羊陪住你呀，𠵱家見到個羊（陽）字都驚呀，身為一個楊（陽）姓女明星好驚㗎，但見到大家就唔驚。」

千嬅自爆曾感染新冠病毒，笑稱記憶力愈來愈差，提到做一個演唱會需要好多勇氣和時間，最緊要有每一名觀眾才成事。為讓山頂觀眾看到她，克服畏高站在20多呎高台出場。她再爆綵排做了一件低能事，試換舞台服裝時趕時間好緊張，除褲時手指公撠到隻襪，手指公不能屈曲；幸好工作人員介紹藥膏給她，搽後好了很多，可以拿咪。她還多謝老公丁子高支持她的演出，兒子Torres給她很大的生活動力。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞