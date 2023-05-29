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娛樂

大熱Owen等天光失準被淘汰 大會安排惹議 遵《造星》規則 評判伍詠薇：盡力公正

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》今日進入第3周，仍是首輪比賽，94名參賽者爭60強，截至第10集有29人晉級，尚餘31席位。上周五（26日）播出第10集，7名參賽者出場，4人入復活區，3人被淘汰；賽前被視為大熱的18歲Owen（王諾言）全紅燈離場。導師陳蕾、馮允謙、陳健安和韋羅莎闖錄影廠求情，Owen再獲表演機會，但仍未能打動評判。有網民質疑安排欠公平，未出場的參賽者通宵等抽籤，影響演出狀態，亦有指評判在入圍席位遞減而變得手緊。評判之一伍詠薇（伍姑娘）回覆《明報》，賽制是ViuTV所定，她跟評判陳詠燊與Edward Chan盡能力公正處理，她在現場有為一些參賽者被淘汰而感可惜。

娛樂組

伍姑娘表示非《造星》迷，之前4屆未有集集追看，故獲邀任今次首輪評判，對遴選安排起初也是矇查查，幸好有陳詠燊與Edward傍住，3人以不同角度睇，效果好夾，「節目錄影了30小時，我哋係好認真看演出、給評語，其實都好辛苦，但沒有mean參賽者，好惜他們。做評判好難，有別於做其他綜藝搞氣氛，因為這是《全民造星》，選一個人出嚟唔好害佢，真係唔得，就唔好畀個假希望對方，有些參賽者在得與唔得之間，我就擺復活區讓AB兩組導師去執」。

稱首個演出會驚 最尾出場最慘

提到大熱Owen被淘汰，他由下午3時準備，至凌晨5時才出場，大失水準。伍姑娘說：「如果個個都話攰，你想像第94個最後出場表演的又如何處理？ViuTV決定抽籤出場，可能有人話啲囝囝等天光才有得唱，好攰、好陰功。其實第一個出場都會好驚，最尾出場的就最慘，我覺得無嘢可以100%公平，遊戲規則、玩法就是要有先後次序，我哋（評判）都盡晒能力公正處理，已經做得好漂亮，至於賽制是否公平？這是ViuTV所定的。」她提到有些參賽者看似戇居居，但好有才華，她會給機會，但有些表現兒戲就不能接受，「比賽就只有一次機會， 否則就不是比賽，我做評判是很清醒的」。

今次伍姑娘任評判跟過往她選「港男」或其他綜藝節目風格大不同，「我一向好理性處理工作，做『港男』要氣氛，做其他節目，有不同配合，要拿揑得準。今次我唔係玩，要為演藝圈搵生力軍，在不失『伍姑娘』風格，以認真態度處理。藝人是多樣化，今次任《造星V》評判，觀眾會睇到我另一面」。

選演藝圈搵生力軍 不是鬧着玩

問伍姑娘睇好那名參賽者？她笑說：「唔好問我睇好邊個，節目今年1月中拍攝，最記得是年廿八拍到年廿九。早兩晚老公陪我睇電視，問我哪位參賽者表現好，我真係唔記得，要看了表演才喚起印象。心目中有些參賽者好勁，大家都見到馬來西亞的過江龍好犀利，所以香港代表不容有失，我都暗暗為他們打氣。不知道最後誰勝出，相信勝出者就是付出最大努力，誰最勤力、誰有運氣，時來運到臨場表現最好，這是天時地利人和。希望有更多生力軍出現，讓娛樂圈百花齊放，我是帶着這心意擔任評判。」

自信爆棚 無懼鏡頭低炒影大頭

《造星V》參賽者表演時，鏡頭經常低炒拍伍姑娘大頭成網民話題。她笑說：「每個評判前面都有部機，方便拍即時反應，雖然經常低炒影我大頭，好彩都好靚，本小姐冇雙下巴、鼻孔好清潔，所以未驚過。」

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