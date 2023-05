是枝裕和《怪物》 奪同志金棕櫚獎

莫莉獲加雖然失落同志金棕櫚獎,但在一種關注單元勝出,她執導《How to Have Sex》擊敗韓星宋仲基主演黑幫片《禍亂》、金像影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)扮演修女的《The New Boy》、內地演員周冬雨及朱一龍分別主演的《燃冬》和《河邊的錯誤》等對手。故事講述3個英國女孩趁假期飲酒作樂的經過。當大會宣布得獎名單時,莫莉不在場,原來她準備登機前往意大利,途中折返結果遲到,最終穿著T恤短褲上台領獎。