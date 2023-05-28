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娛樂

是枝裕和《怪物》 奪同志金棕櫚獎

【明報專訊】第76屆康城影展於香港時間今日凌晨閉幕前，昨日率先公布同志金棕櫚獎（Queer Palm）及一種關注單元的得獎名單，前者由是枝裕和執導《怪物》奪得，亦是首次由日本片得獎，它擊敗加拿大樂壇天王The Weeknd監製兼主演劇集《The Idol》、英國女導演莫莉獲加（Molly Manning Walker）首次執導長片《How to Have Sex》等，評審主席約翰米切爾（John Cameron Mitchell）認為戲中兩名男孩「因不符合世界期望而消失」，同性戀觀眾看罷應該有共鳴，同時為所有被世界拋棄的人給予很大慰藉，是能夠挽救生命的佳作。《怪物》同時角逐主競賽單元最高榮譽金棕櫚獎，且看能否再下一城。

莫莉獲加雖然失落同志金棕櫚獎，但在一種關注單元勝出，她執導《How to Have Sex》擊敗韓星宋仲基主演黑幫片《禍亂》、金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）扮演修女的《The New Boy》、內地演員周冬雨及朱一龍分別主演的《燃冬》和《河邊的錯誤》等對手。故事講述3個英國女孩趁假期飲酒作樂的經過。當大會宣布得獎名單時，莫莉不在場，原來她準備登機前往意大利，途中折返結果遲到，最終穿著T恤短褲上台領獎。

相關字詞﹕同志金棕櫚獎 康城影展 怪物 是枝裕和

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