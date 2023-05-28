Pink Floyd成員Roger Waters著類似納粹軍服演出遭警調查

現年79歲的Roger Waters本月17及18日一連兩天在柏林的平治體育館舉行演唱會，據報他穿著黑色長外套，佩戴紅色臂章雖然以兩個斧頭代替納粹標誌，但現場的佈置加上作狀向觀衆開槍掃射，被指似納粹軍官，演出後不少觀衆在社交網評論其演出帶有反猶太色彩。在德國展示及佩戴納粹象徵物屬於違法，柏林警方表示正調查Roger Waters是否有煽動仇恨行為。

德國時間今天Roger Waters將在法蘭克福開騷，此前當地市政府企圖禁止他舉行演唱會，但遭法院駁回。Roger Waters昨日透過社交網發聲明，自言從不是反猶太，又自稱反對獨裁，「最近在柏林的演出招來惡意攻擊，有人想抹黑我，要我封口，因為他們不同意我的政治觀點與道德原則」。

Roger Waters是著名親巴勒斯坦分子，在俄烏戰爭中立場偏袒俄羅斯，因而原定去年在波蘭克拉科夫舉行的演唱會被迫取消。他的Pink Floyd舊隊友David Gilmour的太太Polly Samson曾發文嚴厲批評Roger Waters是「反猶太至腐敗透頂」，又說他「為普京辯護、是說謊者、剽竊、虛僞、逃稅、咪嘴、厭女、善妒、自大狂」。David Gilmour轉發太太帖文並留言「每個字都是真的」。Roger Waters去年接受有線新聞網絡（CNN）訪問，批評美國總統拜登在俄羅斯入侵烏克蘭問題上火上加油；又表示台灣是中國的一部分，自1948年已被國際社會認可。