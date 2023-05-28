明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Pink Floyd成員Roger Waters著類似納粹軍服演出遭警調查

【明報專訊】近年言論惹火的英國搖滾樂隊Pink Floyd創始成員Roger Waters，上周在德國柏林舉行演唱會期間，穿著類似納粹軍服登場，涉嫌觸犯當地法律，警方正展開調查。Roger Waters其後在社交網發文反駁有關指控。

現年79歲的Roger Waters本月17及18日一連兩天在柏林的平治體育館舉行演唱會，據報他穿著黑色長外套，佩戴紅色臂章雖然以兩個斧頭代替納粹標誌，但現場的佈置加上作狀向觀衆開槍掃射，被指似納粹軍官，演出後不少觀衆在社交網評論其演出帶有反猶太色彩。在德國展示及佩戴納粹象徵物屬於違法，柏林警方表示正調查Roger Waters是否有煽動仇恨行為。

德國時間今天Roger Waters將在法蘭克福開騷，此前當地市政府企圖禁止他舉行演唱會，但遭法院駁回。Roger Waters昨日透過社交網發聲明，自言從不是反猶太，又自稱反對獨裁，「最近在柏林的演出招來惡意攻擊，有人想抹黑我，要我封口，因為他們不同意我的政治觀點與道德原則」。

Roger Waters是著名親巴勒斯坦分子，在俄烏戰爭中立場偏袒俄羅斯，因而原定去年在波蘭克拉科夫舉行的演唱會被迫取消。他的Pink Floyd舊隊友David Gilmour的太太Polly Samson曾發文嚴厲批評Roger Waters是「反猶太至腐敗透頂」，又說他「為普京辯護、是說謊者、剽竊、虛僞、逃稅、咪嘴、厭女、善妒、自大狂」。David Gilmour轉發太太帖文並留言「每個字都是真的」。Roger Waters去年接受有線新聞網絡（CNN）訪問，批評美國總統拜登在俄羅斯入侵烏克蘭問題上火上加油；又表示台灣是中國的一部分，自1948年已被國際社會認可。

相關字詞﹕Pink Floyd成員Roger Waters

上 / 下一篇新聞