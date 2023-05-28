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娛樂

僵硬人症候群病情惡化 宣布取消歐洲巡唱 Celine Dion恐告別舞台

【明報專訊】憑《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》唱到街知巷聞的55歲加拿大樂壇天后Celine Dion，去年12月宣布患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome，簡稱SPS），歐洲巡迴演唱會被迫延期。隨着病情持續惡化，前日她再發聲明，宣布取消餘下42場演出，並安排觀眾退票，令人擔心她將從此絕迹舞台。

Celine Dion為了悼念2016年喉癌病逝的經理人老公Rene Angelil，2019年發行專輯《Courage》並舉行同名巡迴演唱會，由加拿大魁北克市揭開序幕，在疫情爆發前，已完成52場演出，直至2022年她宣布罹患僵硬人症候群，含淚拍片宣布巡唱延期。

由於病情持續惡化，Celine Dion前日透過社交媒體發表聲明，決定取消餘下42場巡唱，「對不起，我再次令大家失望了，雖然我也心碎，但在身體完全康復前，取消所有演出是最佳做法……我不會放棄的，期待再次跟大家見面」。主辦單位同時宣布退票安排。

Celine Dion原定今年8至10月在歐洲主要城市包括巴黎、阿姆斯特丹及斯德哥爾摩等，以及明年3至4月在倫敦、柏林、慕尼黑及蘇黎世等合共舉行42場巡迴演唱會，如今悉數取消，有歌迷擔心她的病情已經急劇轉壞，不單難以再踏舞台，甚至連拍片都有困難，情况令人憂慮。

事實上，體弱的Celine Dion已非首次因病取消或延期開騷，例如2014年她因喉嚨肌肉發炎，加上照顧患癌老公Rene Angelil，因此宣布押後舉行「賭城」凱撒皇宮駐場演唱會，並取消亞洲巡唱。

雖然抱恙多時，Celine Dion上月仍如期發布新歌《Love Again》MV，此曲來自她有份主演的同名電影《緣來可以愛多次》（Love Again），藉此傳達有關愛與希望的信息。《緣》片本月5日在美國開畫，可惜票房慘淡，截至前日為止，美國票房僅收613萬美元（約4780萬港元），香港亦已於本月11日低調上映。

相關字詞﹕僵硬人症候群

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