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娛樂

黃心穎家姐生日派對照 未見泥鯭蹤影 黃心美撐姜濤勤力對工作有要求

【明報專訊】黃心美離開ViuTV後自由身工作，昨日以嘉賓身分帶同14歲愛犬Bocon出席J2節目《超級毛特兒大賽》活動，表示自由身可亮相不同電視台，不抗拒返無綫工作。談到妹妹黃心穎早前受男友兼RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）暗諷姜濤事件牽連，心美表示跟泥鯭見面未有問此事，但印象中姜濤好勤力及對工作有要求，希望不要被新聞和是非影響，她亦相信泥鯭識得處理及面對。關於黃心穎何時再出新歌，她說不能代答。黃心穎近日參加姐姐黃心妙的生日遊艇派對，公開的照片中未見泥鯭出現。

向海嵐、周奕瑋、黃嘉雯、鍾柔美（Yumi）主持J2節目《超級毛特兒大賽》，昨日在赤柱天幕廣場舉行「12強見面會」，吸引大批粉絲圍觀，他們帶同愛犬出席，嘉賓黃心美帶愛犬Bocon現身。她表示Bocon視力退化，所以多帶牠到處看世界。說到出席無綫活動，她說：「我是自由身，可以亮相任何電視台，我10多年前入行第一份工就是娛樂新聞台主持，今（昨）日趁機和周奕瑋、許文軒敘舊。（會否返娘家工作？）看經理人安排，我不抗拒，有跟《超》監製講想做帶狗去旅行節目。」

難代黃心穎答會否出新歌

泥鯭暗諷姜濤在《CHILL CLUB》頒獎禮「兄弟宣言」風波，黃心穎也受牽連被重提「安心事件」，曾主持《全民造星》的黃心美說：「我沒看頒獎禮，但有看過RubberBand聲明。我參與過《全民造星》，印象中姜濤很勤力，對工作有要求，希望他不要被新聞和是非影響。事件發生後，我和泥鯭吃過一次飯，但沒好奇問，他那麼大個人識得處理和面對，心穎的心情亦沒影響。（心穎會否再出歌？）我不知答案，亦不想代她回答，大家問心穎吧。」

黃心穎另一家姐黃心妙日前生日開遊艇派對慶祝，心穎穿著吊帶衫與姐姐合照，心情靚靚影相。現場眾多好友出席，但照片中未見泥鯭，有網民好奇泥鯭是否還未融入心穎家中？

Yumi首次任主持好緊張

昨日天氣酷熱，Yumi、黃嘉雯與向海嵐都風扇在手，為愛犬降溫。黃嘉雯表示愛犬很喜歡出街散步，但黃昏時才帶牠出去。有7隻愛犬的Yumi會放牠們到天台活動和曬太陽，怕牠們中暑，不會曬太久。黃嘉雯透露稍後與蘇民峰拍《開壇2》，坦言跟對方學習後，有幫自己屋企睇風水，放植物吸財，但沒擺桃花陣，「先工作，拍拖隨緣！」Yumi對感情事亦隨緣，表示目前以學業和工作為重，在學校專心讀書，且經常與朋友一起，沒留意可有追求者。《超級毛特兒大賽》是Yumi第一次擔任主持，她好緊張，怕講錯說話，自言轉數不快。有主持經驗的黃嘉雯亦說驚，因沒有稿考急才及執生，幸有周奕瑋和向海嵐傍住，她和Yumi表示節目令她們學到很多，是很好的經驗。

黃嘉雯為贏獎金做足準備

黃嘉雯前晚錄影《思家大戰》時表示為贏獎金獎品，已做足準備，每當玩遊戲都想蠃。是否好勝？她解釋：「是認真，不是好勝，既然玩得就認真做好自己。」她在《超級毛特兒大賽》節目爆喊，因提到寵物生離死別有所感觸，「當想到自己隻狗，雖然只是5歲，都擔心牠的健康問題，想多陪伴，希望牠健健康康」。

記者：柯美

相關字詞﹕超級毛特兒大賽 姜濤 RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭） 黃心美

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