明哥前晚發帖稱當收到通知會展批出檔期,團隊也知哪有那麼容易,故有心理準備有機會被煞停,收到退場通知不用塔羅牌也可以推算出來。他不好意思的是令會展原本批出申請的人,在這段日子擔驚受怕,相信受了很大壓力。他又表示會展在信件中未有說明理由,只稱「we are not in a position to proceed」,認為會展管理層欠香港市民大眾一個解釋,為何一個熱愛香港的市民可以被剝奪為其他香港人演出的權利。

娛樂組