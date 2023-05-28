MIRROR見面會玩遊戲講故事 480元入場費MIRO讚超值 兩度嚇Anson Lo 呂爵安捱打

見面會昨日中午開始，先後舉行3場，每場約1小時，合共招待3000多名MIRO。大批鏡粉一早抵達郵輪碼頭，入場前先到場內「MIRO繪掌區」，利用大會提供人體彩繪筆在手掌寫下自己名字。首場見面會中午12時舉行，大會提前一小時讓MIRO入場，亦有警察到場維持秩序，MIRO未見混亂，並遵守大會事前列出9大嚴禁事項，包括不准攜帶板櫈或摺梯、大型應援物品等。粉絲在場外叫口號「姜濤Good Show」、「教主（盧瀚霆），有我哋陪住你，一起走下去」。

勁歌熱舞揭序幕

見面會甫開始，MIRROR成員穿著牛仔布系列服飾出場，先跳唱英文歌《RUMOURS》，台下MIRO瘋狂尖叫，之後再唱《IGNITED》。12子輪流跟粉絲打招呼，盧瀚霆（Anson Lo）表示開心，因有《全民造星》一直支持的粉絲，亦有新人加入，大家可以繼續行這條路，雖然並不易行，感謝大家堅持。柳應廷（Jer）自覺與MIRO情同家人，沒有大家支持，便沒有MIRROR，希望未來日子有更多機會跟大家近距離交流；邱士縉（Stanley）感性地說：「這段時間是我哋12個的考驗，是其中一個最難過的時間，但大家仍然陪住我哋，多謝大家！」姜濤則說︰「多謝大家！辛苦大家！我們一起呀！」

姜濤玩遊戲十足大細路

MIRROR除了表演外，又跟MIRO玩遊戲，12子先後挑戰「問答二選一」、「拮氣球」及「拍紙巾」，向來貪玩的姜濤一邊拍紙巾一邊大笑；拮氣球時更一度躲在櫈底，被Stanley發現即把櫈搬走，姜濤見狀捉住櫈腳，十足大細路。

歌迷換睡衣聽故事

輪到陳卓賢（Ian）玩拍紙巾，負責放紙巾的江𤒹生（AK）搞笑地吹走紙巾，其後又加快速度。放完一輪紙巾後，AK裝出很疲累樣子，隨手拿起紙巾抹汗，Ian見狀即為他抹汗。同樣貪玩的呂爵安（Edan）兩度用氣球嚇Anson Lo，後者起身追打Edan；其後Edan索性走到Anson Lo身旁拮爆氣球，他扮嬲並怒瞪對方20秒。

在問答二選一遊戲上，勝出粉絲可上台與12子逐一握手；另有兩名幸運歌迷獲安排上台，換上動物造型睡衣，在MIRROR包圍下聽他們說出自行創作的睡前故事，姜濤說故事時笑不停，成員最後圍住粉絲唱《12》。到了見面會尾聲，成員落台與MIRO近距離互動，一邊唱歌一邊握手，最後跟全場大合照。