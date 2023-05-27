【開箱】《女戰不敗》 真人真事改編 全女班抵禦外侮內患

「阿勾傑」啓發《黑豹》女自衛隊

《女戰不敗》改編自真人真事，以18世紀為背景，講述西非達荷美王國出現歷史上首支全女班的國王保衛隊「阿勾傑」，由戰績彪炳的女將軍娜妮絲卡（維奧拉戴維絲飾）帶領，一邊應對鄰國奧約挑釁，一邊阻止歐洲人入侵，勇敢抵禦外侮內患。據報Marvel超級英雄片《黑豹》系列的女自衛隊，設計概念同樣來自阿勾傑。

電影開場首5分鐘先以「阿勾傑拯救人質」揭開序幕，藉此突顯這班女兵的智勇雙全，同時交代故事背景，達荷美的年輕國王蓋佐（約翰保也加飾）剛登基，把娜妮絲卡統領的阿勾傑視為心腹，對內惹起男性軍人和後宮佳麗不滿，對外則有奧約帝國虎視眈眈，後者擁有軍火和馬匹，設備精良，達荷美則有視死如歸的阿勾傑，兩者互相拉鋸，暫時按兵不動，只待擦槍走火，大戰一觸即發。

另一方面，自小崇拜阿勾傑的孤兒納薇（桃素姆貝杜飾），因拒絕相親而激嬲養父，一怒之下把她送入王宮當兵，天性聰慧且動作敏捷的納薇深得女將軍助手伊索琪（拉莎娜連治飾）眷顧，反而娜妮絲卡看她不順眼，經常挫其銳氣。某日奧約帝國的奧巴將軍（占美奧德高雅飾）主動挑釁，巧合的是，原來他就是當年性侵娜妮絲卡的元兇，娜妮絲卡為留在阿勾傑，狠下心腸把因姦成孕的孩子送交傳教士，再經其他人領養，女兒長大成人，正是眼前的納薇。

維奧拉戴維絲值得奧斯卡提名

跟隨歐洲船隊抵達非洲營商的馬立克，是個巴西與達荷美俘虜所生的混血兒，他奉亡母遺願到達荷美尋根，途中邂逅納薇，二人談得投契，馬立克更把奧巴將軍提及攻打達荷美的計劃，事先向女方通風報訊，最終兩國交戰，娜妮絲卡手刃仇人，並獲蓋佐冊封為女皇帝（The Woman King），輔助他打天下。對於娜妮絲卡來說，無論在公在私，人生登上高峰。

作為一齣戰爭片，《女戰不敗》有不少動作場面，現年57歲的維奧拉戴維絲在開鏡前數月，先接受每周6日的密集式技擊訓練，難怪打起來似模似樣；相比之下，曾在《007：生死有時》飾演特工的拉莎娜連治（Lashana Lynch），早有拍攝動作片經驗，新片扮演娜妮絲卡助手伊索琪更是應付自如。

演技方面，曾經憑《圍欄》贏得奧斯卡最佳女配角的維奧拉戴維絲，可謂毋庸置疑，《女戰不敗》賽前她亦曾被捧成影后大熱，結果爆冷失落提名，估計這個正是香港發行商臨時抽起不放映的考慮因素之一。雖然奪「金」無望，維奧拉演來仍然賞心悅目，尤其是在浴池跟女兒相認一幕，她的神情由震驚、愧疚到欣慰，過程轉換流暢自然，跟扮演女兒納薇的《地下鐵道》桃素姆貝杜（Thuso Mbedu）互相交戲，成為全片最令人感動的一刻。