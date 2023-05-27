金荷娜Rain拍新劇 貴婦愛保鑣

另一方面，今年3月傳出《賢內助女王》金南珠與《99億的女人》金康宇有望接拍懸疑劇《Wonderful World》，講述女主角因故失去兒子，誓向兇手報復，過程中會邂逅「小鮮肉」醫科生，發展一段不尋常的「姊弟戀」。韓媒昨日爆料指《Island》車銀優將會扮演年輕醫科生，但其所屬事務所未有回應。

《毒梟聖徒》導演尹鍾彬亦籌拍新劇《Nine Puzzle》，昨日被指由《那年，我們的夏天》金多美與《我的出走日記》孫錫九拍檔演出，講述金多美親人慘遭殺害，她由目擊者變成嫌疑犯，10年之後加入警隊，成為犯罪側寫師，與昔日懷疑她是兇手的刑警孫錫九，攜手調查案件真相。