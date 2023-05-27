明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

宋康昊新片康城贏12分鐘掌聲 役所廣司洗廁所爭金棕櫚獎

【明報專訊】第76屆康城影展將於香港時間明日凌晨閉幕，《柏林蒼穹下》德國導演雲溫達斯（Wim Wenders）執導、日本男星役所廣司主演的競賽片《Perfect Days》前晚舉行首映禮，放映結束後全場觀眾起立鼓掌8分鐘，戲中飾演公廁清潔工人的役所廣司表示，「多得影迷支持，令我鬆一口氣」。韓國名導金知雲與影帝宋康昊相隔15年再共赴康城宣傳非競賽片《蜘蛛窩》（Cobweb），同日舉行首映禮，韓媒指現場掌聲長達12分鐘，反應更加熱烈。

《看見惡魔》金知雲執導、《上流寄生族》宋康昊、《芝加哥打字機》林秀晶、《黑道律師文森佐》全汝彬、《雖然是精神病但沒關係》吳正世及《繼承者們》Krystal（鄭秀晶）等合演的黑色喜劇《蜘蛛窩》，前日在康城舉行首映禮，由於此片並未入圍主競賽單元，紅地氈星光黯淡，僅得《孩子轉運站》日本導演是枝裕和專程來捧舊拍檔宋康昊的場。

金知雲宋康昊三度合作

《蜘蛛窩》故事以上世紀70年代為背景，當時韓國電影審查制度嚴密，宋康昊飾演的金導演新片《蜘蛛窩》原本已拍竣，後來發現結局並不完美，認為必須推倒重來，方可登上殿堂。可是該片演員包括吳正世、Krystal等均無法理解金導演意圖，亦有人因檔期不合拒絕重返片場，最後連審查部門都覺得新版本有問題，各方施加壓力，最終金導演能否獨排眾議，順利煞科？

金知雲與宋康昊曾經合作《風塵三俠決戰地獄門》及《密探》，再拍《蜘蛛窩》自然默契十足，就連曾演《風》片的鄭雨盛亦來湊熱鬧，客串《蜘》片，令到原本已相當華麗的陣容，變得更加鼎盛。首映禮結束後，全場觀眾起立鼓掌12分鐘，有影評人大讚此片是金知雲從影以來的另一傑作。《蜘》片將於今年內在韓國上映。

雲溫達斯感謝役所廣司付出努力

雲溫達斯執導、《陸王》役所廣司與日本女星中野有紗及《First Love初戀》山田葵合演競賽片《Perfect Days》，放映完畢獲8分鐘掌聲鼓勵，反應不俗。導演感謝觀眾捧場，「特別多謝役所廣司付出的努力」，後者聞言如釋重負，「多得影迷支持，令我鬆一口氣」。戲中飾演役所侄女的中野有紗，大讚導演把東京的感性展現出來，令全世界都看得見，「我覺得能夠成為日本人，真是太好了」。

評審團成員兼《Marvel隊長》貝兒娜森（Brie Larson）這日穿著Chanel背心襯透視長裙捧場，未知她對此片評價又如何。《Perfect Days》講述役所廣司飾演沉默寡言、負責東京公廁的清潔員，日間默默工作，晚上到公共澡堂梳洗後，回家靜靜看書，閒時以相機拍下廁所周遭的樹葉，令人感受到東京繁華背後，生活一樣可以閒適恬靜。

相關字詞﹕貝兒娜森 蜘蛛窩 全汝彬 林秀晶 雲溫達斯 宋康昊 役所廣司 康城影展

上 / 下一篇新聞