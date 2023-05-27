宋康昊新片康城贏12分鐘掌聲 役所廣司洗廁所爭金棕櫚獎

《看見惡魔》金知雲執導、《上流寄生族》宋康昊、《芝加哥打字機》林秀晶、《黑道律師文森佐》全汝彬、《雖然是精神病但沒關係》吳正世及《繼承者們》Krystal（鄭秀晶）等合演的黑色喜劇《蜘蛛窩》，前日在康城舉行首映禮，由於此片並未入圍主競賽單元，紅地氈星光黯淡，僅得《孩子轉運站》日本導演是枝裕和專程來捧舊拍檔宋康昊的場。

金知雲宋康昊三度合作

《蜘蛛窩》故事以上世紀70年代為背景，當時韓國電影審查制度嚴密，宋康昊飾演的金導演新片《蜘蛛窩》原本已拍竣，後來發現結局並不完美，認為必須推倒重來，方可登上殿堂。可是該片演員包括吳正世、Krystal等均無法理解金導演意圖，亦有人因檔期不合拒絕重返片場，最後連審查部門都覺得新版本有問題，各方施加壓力，最終金導演能否獨排眾議，順利煞科？

金知雲與宋康昊曾經合作《風塵三俠決戰地獄門》及《密探》，再拍《蜘蛛窩》自然默契十足，就連曾演《風》片的鄭雨盛亦來湊熱鬧，客串《蜘》片，令到原本已相當華麗的陣容，變得更加鼎盛。首映禮結束後，全場觀眾起立鼓掌12分鐘，有影評人大讚此片是金知雲從影以來的另一傑作。《蜘》片將於今年內在韓國上映。

雲溫達斯感謝役所廣司付出努力

雲溫達斯執導、《陸王》役所廣司與日本女星中野有紗及《First Love初戀》山田葵合演競賽片《Perfect Days》，放映完畢獲8分鐘掌聲鼓勵，反應不俗。導演感謝觀眾捧場，「特別多謝役所廣司付出的努力」，後者聞言如釋重負，「多得影迷支持，令我鬆一口氣」。戲中飾演役所侄女的中野有紗，大讚導演把東京的感性展現出來，令全世界都看得見，「我覺得能夠成為日本人，真是太好了」。

評審團成員兼《Marvel隊長》貝兒娜森（Brie Larson）這日穿著Chanel背心襯透視長裙捧場，未知她對此片評價又如何。《Perfect Days》講述役所廣司飾演沉默寡言、負責東京公廁的清潔員，日間默默工作，晚上到公共澡堂梳洗後，回家靜靜看書，閒時以相機拍下廁所周遭的樹葉，令人感受到東京繁華背後，生活一樣可以閒適恬靜。