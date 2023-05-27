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娛樂

陳樂榣奉子公開新戀情 前天堂鳥葉泓聲：BB出世補辦婚禮

【明報專訊】前女子組合Freeze的39歲成員陳樂榣（Ally）轉型從商多年，2012年與圈外男友Donald結婚，育有女兒Aria，前年離婚。Ally昨日與前天堂鳥33歲成員葉泓聲（Gordon）在社交網公開戀情，宣布已懷孕5個半月喜訊，兩人分享多張甜蜜孕照，包括Gordon用鼻尖貼近她的孕肚。Gordon留言 : 「我會好好照顧你，囡囡以及我們的結晶品，I LOVE YOU！」Ally則寫道：「多謝你走進我的世界！眼裏有你、心裏有你、現在肚裏也有你的！」

Gordon與Ally由朋友開始，再合作投資咖啡店，之後發展成戀人，互相覺得跟對方的人生目標一致，欣賞大家工作勤奮又合拍。他們早已渴望組織家庭及生育，「一切都在我們計劃之內，所以十分開心，十分感恩！」Gordon最初得知Ally懷孕時真的好高興，「這是我一直的渴望，我真的好鍾意小朋友，是家庭觀念好重的人，好開心個天畀個咁好的禮物我。Ally懷孕5個多月以來，幸好身體未有太多不適，真的好感恩，因為Ally是一個工作狂，我比較緊張，常勸她多休息，不過她唞一兩日，不習慣無所事事，還是常開工，只希望她盡量不太操勞， 將粗重工作交給我。至於囡囡知道即將升任家姐，亦好期待！」Ally說：「Gordon對我囡囡愛護有加，這一點更加打動到我，所以拍拖後已計劃組織家庭，不過因工作太忙，婚禮會在BB出世之後才補辦。」

娛樂組

相關字詞﹕葉泓聲（Gordon） Freeze成員陳樂榣（Ally）

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