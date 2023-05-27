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娛樂

肥仔球技差 遭保錡嫌棄

肥仔踢足球遭保錡嫌棄 拒談《極度俏郎君》被指「膠劇」

【明報專訊】ERROR成員梁業（肥仔）昨日到九龍仔公園出席《香港網球明日之星計劃》啟動禮，先熱身拉筯、一字馬，之後聯同香港「四眼Cue后」吳安儀及一班小朋友打網球。肥仔表示之前為公司拍節目接觸過網球，感覺不錯，但打得不叻。他自言喜歡球類運動，求學時期玩過乒乓球、籃球、羽毛球和桌球等，不過周身刀無張利，「最擅長跳舞，乒乓球都拉得幾板」。

會否相約ERROR隊友一齊做運動？肥仔稱被吳保錡嫌棄，不肯預埋他一起踢足球，「我嬲保錡，叫他踢波叫埋我，話我踢得咁差，他的球員太叻，勁賤。有次我約他踢波，他又話太早不來。他現在喜歡跑步，我都想跑步，但不能跑太耐，身體承受不了自己的體重。我開始減肥，間中有健身，但努力運動後，又努力吃東西」。

不評論《極度俏朗君》被指「膠劇」

ERROR演出劇集《極度俏朗君》被指「膠劇」，肥仔表示交給公司決策，他不評論，希望有機會再拍劇和電影，待公司安排，最好ERROR四子一齊演出。不想單飛？肥仔說：「4人一齊氛圍較好，單飛我想演殺人犯，這類戲觀眾估唔到兇手會是我。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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