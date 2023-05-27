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娛樂

新城台慶舉辦音樂會 薛家燕怕兒媳受壓 恨再抱孫封口

【明報專訊】新城知訊台成立15周年，執行總監程凱欣昨率領薛家燕（家燕姐）、葉文輝（啤梨）、范振鋒、鄭啟泰等一眾主持，到影樓拍攝紀念特刊。程凱欣透露配合「創意新城」口號，今年台慶有連串活動，宣布邀請張敬軒、林家謙、馮允謙、林奕匡及李幸倪（Gin Lee）8月26日演出《新城台慶Music Fantasia音樂會》。

家燕姐孫仔石汶栩（Julian）昨日兩歲生日，獲程凱欣送禮物祝賀。家燕姐透露昨日早上參加孫仔生日派對，中午趕來影特刊，之後再返家繼續慶祝。她提到孫仔即開心說：「他祝福自己講『Happy Birthday Julian』。他見我拿出利市，就好開心好大反應，食飯又識碰杯，現在還懂得講廣東話、英文、國語、日本語，我都要跟他學習。」恨再抱孫的家燕姐原本打算催兒子與新抱再努力造人，但怕他們有壓力，亦明白要教導小朋友很花心機，最終沒有開口。

家燕姐回憶22年前加入新城電台，笑言已服務電台24年的啤梨才是她前輩，更爆啤梨教她用社交網分享日常事。啤梨則稱家燕姐才是整個台的精神支柱，私下常為他們排難解紛，「有她明燈指引，是我們的好榜樣」。家燕姐形容新城似大家庭，同事間合作似一家人又似兄弟姊妹互相幫助，更引用自己歌曲《皆大歡喜》歌詞「團結一心有新轉機」勉勵大家。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕石汶栩（Julian） 葉文輝（啤梨） 薛家燕（家燕姐） 新城知訊台

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