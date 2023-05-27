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娛樂

王丹妮讚老公按摩巧手 被叫「晶女郎」 陳星妤覺新奇

【明報專訊】王丹妮、陳星妤及吳家忻（Kayan9896）前晚出席藝術展，同場還有已故戴安娜王妃的雙胞胎侄女艾蜜莉亞史賓沙（Lady Amelia Spencer）和伊莉莎史賓沙（Lady Eliza Spencer）。

之前為拍戲剪了一頭短髮的王丹妮，透露為迎合新戲角色，正努力留長髮，幸她營養好，半年時間已由耳仔留到膊頭，同時也有假髮後備。王丹妮自言喜歡短髮，清爽之餘又配合其男仔頭性格，且洗頭只需5分鐘就能吹乾。老公羅孝勇喜歡她長還是短髮？她笑言：「老公喜歡我長頭髮，常說長髮靚些，但他都支持我短頭髮。」

王丹妮表示老公已返澳洲繼續修讀神經科及骨骼科，開心對方從學習中找到樂趣，亦為他感到驕傲，對老公手勢有讚無彈，「他之前幫我按摩，真的有效。因我生得高，又長期穿高跟鞋，後腰經常會痛，但他幫我按15分鐘後就真的不痛了，所以我繼續鼓勵他讀書，現時也開始向朋友推薦」。

底線三點不露 預告下周播激情戲

近期憑劇集《一舞傾城》人氣急升的陳星妤性感現身，稱服飾只是配合大會要求；劇中KK一角為她帶來曝光率及多了人認識。問她的性感底線？陳星妤表示三點不露，她不是那麼開放，「不過視乎角色，如果角色值得挑戰都可考慮。（王晶沒游說你再性感些嗎？）他叫我演處女，我覺得已手下留情，做處女不用露太多」。陳星妤預告劇中與關楚耀將有更激情場口，下星期會播出。是否又是一秒激情？她說：「不會，但要看最後剪成怎樣，拍攝時尺度都大膽，關楚耀無穿衣服，我露的程度相信亦能滿足大家眼球。」若王晶邀請拍電影會否願意更性感？她笑說這樣要觀眾的反應再熱烈一點，現在有人叫她「晶女郎」，覺得很新奇，由「最後一個處女」變成「晶女郎」，希望稍後有機會在電影方面發展。

記者：陳釗

相關字詞﹕伊莉莎史賓沙（Lady Eliza Spencer） 艾蜜莉亞史賓沙（Lady Amelia Spencer) 吳家忻（Kayan9896） 陳星妤 王丹妮

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