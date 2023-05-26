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娛樂

大戰衛詩雅上演生死鬥 黃又南膠袋笠頭險搞出人命

【明報專訊】衛詩雅和黃又南參演電影《失衡凶間之罪與殺》其中一個單元《頭髮》，分別飾演女團成員Maggie和變態戀髮癖髮型師，劇情講又南睇中衛詩雅一把長秀髮而動殺機，詩雅為保命，與對方展開激烈生死鬥。

詩雅笑說：「唔係佢死，就係我亡，所以有好多追逐場面，會歇斯底里。拍攝時用膠袋裹住又南個頭時，有危險性，事前提示他，感覺呼吸困難，就用手拍我大腿示意，點知又南死頂至導演嗌cut，見他滿臉通紅兼氣喘，差點搞出人命，嚇了我一跳。」又南承認已到窒息邊緣，但為達到導演提出的眼球現紅筋要求，唯有用非常手法，他為擺脫小子味道，藉此片轉型，與導演商量後，對方接納其意見，拍攝時讓他放慢節奏演繹，呈現成熟一面。

為保秀髮花盡心思

又南大讚衛詩雅很專業，有場戲講述他將對方放上手術牀，綑綁手腳，然後下毒手，鏡頭以外，詩雅都不放過自己，繼續維持恐懼狀態，沒要求工作人員為她鬆綁，「睇到她為藝術犧牲都好虐心，手腳被綁到又紅又瘀，慘不忍睹」。

現實生活中，詩雅和又南都視頭髮為命根，不過前者表示若有角色需要，剃頭都無所謂。快將40歲的又南擔心遺傳父親脫髮問題，花很多工夫保養頭髮，延長頭髮壽命，透露多年前在上海拍清裝戲要剃頭，當時都擔心在烈日當空下，曬傷頭皮，頭髮長不回，買了大量護髮用品，「為了今次的角色，事前去了髮型店做學徒，回家仍不停練習剪髮，搞到一地頭髮，被阿媽鬧」。詩雅欣賞又南為人細心，為她洗頭時沒有欺場，並加送按摩服務。

擇偶不看外表 重視內在

問到又南揀女友是否注重頭髮？他否認，「我喜歡睇女生的小腿，覺得要有曲線美，但揀女友，不會睇小腿，會注重內涵，最重要善良和孝順，我接受她的話，腿粗、多毛都無所謂」。至於詩雅的擇偶條件，她說：「這行見慣靚仔，睇到麻木，所以揀另一半，外表不重要，最重要是內在美，合得來的話，結婚不著婚紗都可以。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

場地提供：WESTART

衛詩雅/服裝：maje

配飾：apm MONACO

黃又南/服裝：@kapok

化妝及髮型：Henry Tse@BigCstyling

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