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娛樂

湯洛雯怕醜拒孖馬國明睇新劇 黃智雯被掟埋牆 陳展鵬睇到嘩嘩聲

【明報專訊】陳展鵬、黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）昨日宣傳無綫新劇《隱門》，Mandy大爆劇中遭吳岱融不斷虐打，拍攝工作完成至今仍有陰影。靚湯稱被飾演父親的張國強瘋狂打頭，好怕視帝未婚夫馬國明看她的演出，對方從不給負評，意見不夠中肯。積極減肥的靚湯透露計劃與馬國明出埠影婚紗相，希望跟一下代分享快樂回憶。

記者：鍾一虹

Mandy與陳展鵬首合作拍劇，感覺新鮮，二人戲中分別有大量肢體衝突場面，Mandy稱被掌摑已算簡單，還有暴力虐打，「有場戲好深刻，我畀岱融哥箍頸、扯頭髮，拖行去後巷再掟我埋牆，拍完回家發現周身瘀傷，效果太逼真。個腦留有畫面，我現在見到岱融哥就驚，不敢正視望他，從細到大未試過被人這樣虐打」。陳展鵬表示有在場目擊Mandy被虐打的拍攝經過，笑說：「初初以為有吊威也，因為掟她埋牆的反應做得好逼真，我嘩一聲，覺得好勁，心想她果然是訓練班出身，原來所有嘢都是真的。之後拍其他動作，Mandy就懂得惜身。」

Mandy否認變惜身，稱之後拍動作，學識與對手遷就力度，保護自己，避免受傷影響拍攝進度。陳展鵬笑說：「我跟岱融哥對打不留手，可能他當你係我，所以重手咗，Mandy個角色好激烈和爆炸性。」Mandy表示《隱門》是從影以來最大壓力和沉鬱的角色，經常處於崩潰狀態，精神消耗大，收工回家生人勿近。陳展鵬稱自己是劇中唯一跟吳岱融對打之人，彼此會拳來腳往。

湯洛雯嫌未婚夫評論如浮雲

靚湯談到女警角色有小量動作戲，打得最甘是被張國強扮演的父親狂打頭，「拍攝時張國強好有爸爸感覺，我成世女未試過被人這樣打過，細個時父親最多打手板。」問有冇叫未婚夫馬國明追劇捧場？她稱好抗拒跟對方一起觀賞自己的作品，「我覺得好尷尬、怕醜，他好喜歡睇直播，會推他出廳睇電視，我愛睇重溫，不過我喜歡看他的劇，他在《法言人》和《隱形戰隊》都演得好好。（今年投他攞視帝？）他一向是我心中的視帝」。

馬國明會否對她的演出有評價？靚湯說：「他不會講負面，評論如浮雲，經常都說『幾好』，明明做得不好都話幾好。」靚湯會否評價未婚夫演技？她笑言：「我什麼level畀意見他。」

呻馬國明口密 從不劇透

靚湯笑言經常要求未婚夫劇透，但馬國明守口如瓶，「有次我好認真講『我想你對我坦白』，他好緊張話會坦白，我就問『你講我知劇中邊個係奸人？』他仍不肯講，只肯點頭和搖頭」。提到兩人的婚事，靚湯積極減肥，籌備出埠影婚紗照，「我等緊馬國明度期，因為他好似仲有劇接住拍。他冇乜儀式感，覺得兩個人一齊就得，但我覺得影婚紗相可以留念，或者將來留給下一代睇，又希望大家開心。不過所有事都好初步，連裙都未揀」。

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