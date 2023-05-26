明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

來港為拍賣預展揭幕 阿倫狄龍女兒證88歲父親身體好

【明報專訊】曾有法國第一美男稱號的《獨行殺手》阿倫狄龍（Alain Delon）女兒Anouchka Delon，昨日為金鐘舉行的「藝海縱橫：阿倫狄龍六十年傳奇收藏」拍賣會香港預展揭幕，場內展示近20件阿倫狄龍的私人藝術珍藏，拍賣會將於6月在巴黎舉行。

Anouchka Delon親自為傳媒導覽，當中一個名為《豹怒吼》的青銅雕塑，她說父親經常會摸它，是對方的心頭好，亦是她最喜歡的作品，她覺得很幸運能跟爸爸一起學習很多藝術方面的知識，同時父親也是一名很好和專業的演員，有幸與爸爸合作，獲益良多。談到首度來港，Anouchka Delon開心表示抵港時很興奮，這裏跟她住的日內瓦很不同，這座城市充滿活力，人又友善，「父親一直與亞洲有着密切的聯繫，這是我17年來第二次來亞洲，所以有點感觸和激動」。

父未能親自出席 擔心坐飛機危險

早前有指近年身體不佳的阿倫狄龍盼兒子助安樂死，但遭拒絕。問到父親現時身體狀况？Anouchka Delon多謝大家關心，「父親身體之前的確有一點小問題，現時情况非常好，但因一些醫療問題，坐飛機擔心會太危險，故未能親自出席，不過幸運地，父親現在一切都好起來了」。

Anouchka Delon稱父親雖未能親身到港，但她透過FaceTime向對方分享在香港的一切，笑稱88歲的阿倫狄龍很潮，多得父親，令她有機會來到這美麗的地方。問到可有買手信給爸爸？Anouchka Delon說：「不時會送些小禮物給父親，讓他可以放在口袋裏，這次買了一個小玉珮，希望為他帶來好運、健康和長壽。」

記者：陳釗

相關字詞﹕阿倫狄龍（Alain Delon）

上 / 下一篇新聞