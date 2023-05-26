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娛樂

《全民V》過江龍Adam創最快獲3燈紀錄 「翻版何啟華」Aaron靠口才晉級

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》前晚播出第8集，仍是首輪比賽，94名參賽者爭60強，有23人已晉級。被封「翻版何啟華」任職大律師的梁浩朗（Aaron），前晚登場成焦點，表現一般的他靠口才晉級，在場的何啟華直認不看好對方的「造星」路。《造星V》加入北美與馬來西亞參賽者，前晚登場的過江龍、來自大馬的鄭如川（Adam Sang）破紀錄以最快速度獲評判3盞藍燈，陳詠燊說：「如果可以按3次燈，我應該會按3次。」早前已晉級的大熱魏念恩（Nathan）上周傳出其女友受情困墮樓身亡，前日發文悼念，惹女友家人不滿，斥有人虛情假意。

娛樂組

98號Aaron有「翻版何啟華」之稱，身為大律師的他，首次見傳媒已成熱話，前晚播出他初選片段，口才了得的Aaron並不討好，他不時聚焦評判說話中的一兩個點而辯論，被忠告「畀多啲真誠，收起小聰明」。當Aaron與何啟華（阿Dee）碰頭時，又說阿Dee比他高，但自己比對方靚仔。

Aaron演出時以歌曲《預言書》分享自身經歷，最初未能打動3名評判；陳詠燊、伍詠薇聽完Aaron解說，以口才博得兩盞藍燈，晉身60強。紅藍組導師沒有撳燈搶人，Aaron面露尷尬表情，最後被安排入馮允謙與韋羅莎的藍組。阿Dee在現場看Aaron演出後，不睇好他的「造星」路，「他是有點看頭，說話方面有點才華，但以節目角度而言，我真的不看好他能走得遠，畢竟要不斷挑戰他不擅長的東西」。

舞蹈老師Lyman水準超班

北美回港參賽的9號香胤宅（Lyman Heung）與45號大馬的Adam Sang表現超班，將參賽水平拉高。32歲Lyman在夏威夷出生、香港長大、英國讀大學，現職舞蹈老師，亦是美國百老匯劇院的表演者。他的巡迴工作受疫情影響而停止，剛巧看見《造星V》招募海外參賽者，決定回港參賽。Lyman大騷舞技，表演至中段已獲3盞藍燈晉級。陳詠燊大讚Lyman「超了一班，應該值4盞燈」。

Adam一鳴驚人 充滿感染力

35歲Adam在馬來西亞是一名網紅，創作了不少歌曲，當中更有超過百萬點擊的作品，惟星運平平。他在大馬面試當日遲到3小時，他解釋因有讀寫障礙而睇錯時間。他說由大馬飛香港參賽要4小時，自己的音樂路行了14年。

Adam自彈自唱《Billie Jean》，只憑前奏的幾個發音已獲陳詠燊與Edward Chan撳燈，伍詠薇隨後按燈，以3盞藍燈晉級。Adam表現獲激讚，伍詠薇說等了這演出整晚，陳詠燊大讚︰「如果可以按3次燈，我應該會按3次。」Edward Chan說︰「高水平的表演就是步伐既快，同時穿透力很強烈。當他的節奏口技剛響起，測試咪高峰，已充滿感染力，結他聲很實在，加上節奏口技，接着一聲尖叫，聽到那種穿透力，還不按燈嗎？」Adam獲全場歡呼，馮允謙與韋羅莎搶得Adam入組。

Nathan被指曾要求女友刪合照

此外，已晉級的大熱門魏念恩（Nathan）上周傳出他的女友受情困墮樓身亡，其Instagram（IG）頭像隨後轉為全黑，前日他首度在IG開腔發文悼念，透露感恩身邊朋友關心，稱女友是他遇過最溫柔的人，更是他的避風港，「我感恩遇到你。希望你在天堂快樂……繼續以你的好在我們心中活着」。

有報道指Nathan此舉令女方家人反感，透過死者的友人向傳媒爆料，斥有人虛情假意。自覺已成為「紅人」而跟拍拖多年的女友提出分手，處理不當令受情緒病困擾的女方傷心欲絕。報道指出事當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網站的合照，上門與女方理論，女方最終情緒失控而輕生。

相關字詞﹕魏念恩（Nathan） 陳詠燊 鄭如川（Adam Sang） 何啟華 梁浩朗（Aaron） 全民造星V

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