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娛樂

【開箱】《相撲聖殿》 天才無賴搗亂傳統 傷患難困體育精神

【明報專訊】日劇在影視串流平台Netflix的受歡迎程度，亞洲而言難望韓劇項背，歷來最受歡迎的首推先後兩季《今際之國的有栖》，去年底上架的《First Love初戀》以流行曲包裝久別重逢的純愛故事，亦只在全球非英語節目十大收視榜敬陪末席；本月4日上架的《相撲聖殿》，不脫史泰龍經典《洛奇》套路，但無論相撲比賽、人物設定不乏趣味。唯一要彈是最後開放結局，一如友台Disney+《噬亡村》，刻意把情節就此打住，觀察反應，再決定是否開拍第2季。這種安排吊癮之餘，也只顧製作方利益，無論對創作者及觀眾都不公平，而且十分取巧，可容後在談。

支線兩部屋一記者

《相撲聖殿》講述小瀨清（一之瀨亘飾）本習柔道，父親意外入院，需龐大醫藥費，被猿將親方（瀧皮爾飾）說服當相撲手，擔保金錢名譽與地位不缺。清為人自大囂張，不依規矩，與一眾師兄弟不和，初次出賽即因接連犯規，與猿將早有嫌隙的相撲協會理事犬嶋（松尾鈴木飾），便要求開除他的資格，幸師母花（小雪）最終擺平。劇中另有三條支線，分別是原任職政治記者的國島飛鳥（忽那汐里飾），因不倫戀及過度進取的採訪，被調職至相撲新聞，由首天採訪猿將部屋已因踏上土俵跟相撲手起衝突；到後來由經常鬥嘴到欣賞小瀨清，成為熱情投入相撲的記者。

另外還有小瀨清在公園偶遇的虎空部屋猛將靜內（住洋樹飾），後者所向披靡，清更在首次與靜內對陣中，被打到耳朵落地重傷，留下陰影；靜內卻有着不為人知的悲慘過去。另一支線是龍谷部屋龍貴（佳久創飾），其父龍谷親方（岸谷五朗飾）是昔日力士名將，一直給兒子施加晉身橫綱的壓力，龍貴也懼怕靜內會挑戰其連勝紀錄。

此劇離不開同類型運動比賽題材的套路；主角小瀨清充滿天分，猿將親方早有慧眼，才會邀請這個品性跟流氓無異的年輕人加盟，小瀨清最初對相撲毫無興趣，眼中只有錢。有慧眼的不獨猿將，毫無天分卻對相撲百分之二百熱情的師兄弟清水（染谷將太飾），很早就認定後來獲賜名猿櫻的一瀨清必定成材；還有大師兄猿谷，知道其他師弟不喜猿櫻，但早看出他非池中物，總會有意無意提點一兩句。即使後來猿櫻與他練習時重創其舊患，猿谷還是會安慰他別擔心，可見後者惜才之胸襟。故事發展下去所預知的，就是猿櫻初登場即連勝。直至與靜內對戰，後者因受爆料記者威脅而滿腔怒火，終在賽場狠狠教訓猿櫻，連環巴掌失去耳朵的經歷，重創猿櫻自信；加上發現心儀的陪酒女郎七海（寺本莉緒飾）與贊助人村田（金子大地飾）同眠共枕，猿櫻更加跌落谷底。講述猿櫻積極奮發已近尾聲，不但克服被靜內所傷的陰影，也終於意識到相撲要訣，因而拼盡每口氣苦練，還激發整個部屋，熱血滿瀉。

斷髮儀式見傳統莊嚴

猿谷（澤田賢澄飾）一段篇幅有限，但十分動人；國島飛鳥初調職相撲新聞，上司兼資深記者時津（田口智朗飾）已提議她寫猿谷，後者受傷患困擾，接連降級，最後歲月依然苦練，其體育精神感動時津，也觸動猿櫻。猿谷練習時被猿櫻觸及舊患，最後一戰要靠打止痛針才能出賽，明知會輸，還是無畏無懼，落敗後由猿將攙扶的身影，很多受傷患困擾的運動員應感觸甚深。猿谷自小孤苦，投身相撲後，視猿將部屋如家，即使成家立室也如是。最後一集他的斷髮引退儀式，盡見莊嚴，加上妻兒、恩師、伯樂、師兄弟等人的心底話，催淚而不煽情。此劇也讓相撲這種有1500年的運動，給日本以外觀眾一開眼界。

（明日再續）

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 相撲聖殿 開箱

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