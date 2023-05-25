宋仲基自爆下月榮升父親

北野武新片贏5分鐘掌聲

昨日有韓媒公開在康城某酒店偷拍到姬蒂的照片，相中的她穿著黑色外套和長裙，跟基哥和工作人員有說有笑，心情相當輕鬆，除了腹部明顯隆起外，四肢仍纖幼。基哥笑言出道多年，首次參展康城難免人生路不熟，幸愛妻指點，「她退出影壇前，曾經到此宣傳，可以給我指示戲院的位置，又跟我分享接受外國傳媒訪問和參加派對的心得」。

日本名導北野武相隔6年再次執導的古裝片《首》，製作費15億日圓（約8550萬港元），前晚亦在康城舉行世界首映禮，率領西島秀俊、淺野忠信、中村獅童、加瀨亮、大森南朋等演員亮相。電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌5分鐘，北野武及西島秀俊等人感動得眼泛淚光。《首》以戰國時代「本能寺之變」為背景，講述軍閥、農民、忍者及平民等大小人物的爾虞我詐與宿命。日本定於11月23日開畫。北野武受訪時稱，《首》無可避免使用電腦CG特技，營造千軍萬馬場面，「如果可以請到一萬名臨時演員拍戲當然最好，現實根本不可能發生，戰爭場面亦不能太過人丁單薄，唯有透過CG完成」；他坦承製作費不足是日本影壇面對的困境。