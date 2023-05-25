《小行星都市》康城首映 史嘉麗祖安遜偕夫闢謠 被指與員工爭執 湯漢斯夫婦：現場太嘈

導演韋斯安德遜的電影向來群星雲集，《小行星都市》更誇張，隨他到康城出席首映禮的演員，包括史嘉麗祖安遜、湯漢斯（Tom Hanks）、麗達韋遜（Rita Wilson）、艾恩布迪（Adrien Brody）、史提夫卡維（Steve Carell）、路柏法蘭（Rupert Friend）、瑪雅漢基（Maya Thurman Hawke）、麥迪倫（Matt Dillon）、積遜舒華文（Jason Schwartzman）、謝菲韋特（Jeffrey Wright）、荷普戴維斯（Hope Davis）及拜仁康斯頓（Bryan Cranston），該片還有狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、周洪、愛德華諾頓（Edward Norton）、瑪歌羅比（Margot Robbie）、利夫舒華伯（Liev Schreiber）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）及威廉達福（Willem Dafoe）等未有到場。現身康城的陣容，已足夠大會安排旅遊巴而非平常慣用的房車，接待一衆西裝筆挺或華麗打扮的男女演員。

范冰冰偕富豪媽捧場

《小行星都市》首映禮亦吸引評審之一「美國隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）、、范冰冰及億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的母親梅耶（Maye Musk）捧場。據報由於演員及嘉賓衆多，等待他們魚貫入場，《小》片首映延遲了20分鐘才開始。從現場拍攝片段所見，《小》片台前幕後至少佔據了3行座位，其中湯漢斯挽着太太麗達韋遜進場，後者的晚禮服有長長裙襬，拜仁康斯頓像花童一樣幫忙拉起，場面搞笑。

湯漢斯夫婦入場前發生小插曲，有傳媒拍到向來形象是好好先生的湯漢斯眉頭緊皺，又向着一名工作人員手指指，狀甚勞氣，疑有爭執，該照片因此成為網絡熱話。據英國《每日郵報》報道，他們看來似向工作人員投訴，氣氛有點緊張。麗達韋遜其後在社交媒體澄清，當時現場太嘈吵，指照片「這代表『我聽不清楚你說什麽，大家都在尖叫，你說什麽？我們應往哪裏？』」其實涉事工作人員名叫Vincent Chapalain，據報是公關人員，後來亦在社交媒體被網民問及事發經過，他解釋湯漢斯夫婦只是問能否回到前方跟其餘劇組一起，還澄清自己不是保安，並在帖文加了一個單眼的表情符號。

預計下月22日在港上映的《小行星都市》，講述美國沙漠小鎮每年都會舉辦一場「天文觀察活動」，然而1995年一屆聚集全國各地學生和家長參與學術競賽之時，意外被一宗震撼世界的外星事件打亂行程，眾人被困沙漠小鎮；這是導演韋斯安德遜首次拍攝太空科幻相關題材；電影完結後，據美媒報道全場拍掌5分多鐘，導演韋斯安德遜道謝，「我們很開心來到這裏，也多謝我們驚人的演員團隊」。

片中扮演電影明星的史嘉麗祖安遜，2020年第3度結婚，嫁給《周末夜現場》編劇哥連佐斯，婚後育有一子Cosmo；今年3月底史嘉麗被發現獨自出現在紐約市，而且脫下婚戒，加上去年兩人因工作分隔英美一段時間，婚姻觸礁之說不脛而走。這次哥連佐斯陪伴史嘉麗到康城宣傳新片，正好為婚變闢謠。