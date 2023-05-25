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娛樂

黃夏蕙披婚紗偕潘炳烈筵開80席 慶結婚35年

【明報專訊】黃夏蕙（夏蕙姨）前晚穿上婚紗與老公潘炳烈舉行結婚35周年晚宴，筵開80席，圈中友好劉錫賢、潘志文、徐寶鳳和丁羽等到賀。夏蕙姨透露當年跟潘炳烈在賭城拉斯維加斯註冊結婚時，沒有穿婚紗，亦沒有任何儀式，今次終於可以穿婚紗，感覺特別開心。潘炳烈風趣說：「當年是被𧨾簽字。」夏蕙姨開心能夠和對方白頭到老，問她送什麼給老公？她表示送了個心；潘炳烈說：「我冇嘢送給她，我只會攞和接受，她好與不好我都接受。（夏蕙姨有什麼不好？）怪脾氣。」潘炳烈自言愛靜，不喜歡參加宴會，是老婆猛叫他回來，才專程由美國回港，「她應該欣賞」。

夏蕙姨欣賞潘炳烈對她的付出，讚老公樣樣都好，要不然不會相處那麼多年。最好是什麼？夏蕙姨甜笑說：「高大威猛，有型有款。」夏蕙姨暫無意隨老公回美國離港，「之前去美國探望女兒，去了半年，多一日也不想逗留」。潘炳烈爆因為她發脾氣，丟了張綠卡。

拒提斥肥媽拿Nel Nel做宣傳

夏蕙姨經理人Simon透露會為夏蕙姨開拍電影《夏蕙傳》，正籌集製作費，希望今年11月開拍，以倒敘交代故事，鏡頭一開始就講夏蕙姨離世。除夏蕙姨參演，還會重金禮聘潘炳烈客串。

據知夏蕙姨細仔是張學潤（Nel Nel）同學，夏蕙姨不忍有人藉Nel Nel離世抽水，在發給傳媒的結婚周年邀請函中，呼籲那些所謂好朋友，不要再拿Nel Nel做宣傳，矛頭直指肥媽（Maria Cordero），問夏蕙姨此事時，她不願再說，拉開話題，反問傳媒：「睇我靚唔靚？我老公有冇型？」她表示這晚是開心事，不回應了。

記者：柯美

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