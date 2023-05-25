黃夏蕙披婚紗偕潘炳烈筵開80席 慶結婚35年

夏蕙姨欣賞潘炳烈對她的付出，讚老公樣樣都好，要不然不會相處那麼多年。最好是什麼？夏蕙姨甜笑說：「高大威猛，有型有款。」夏蕙姨暫無意隨老公回美國離港，「之前去美國探望女兒，去了半年，多一日也不想逗留」。潘炳烈爆因為她發脾氣，丟了張綠卡。

拒提斥肥媽拿Nel Nel做宣傳

夏蕙姨經理人Simon透露會為夏蕙姨開拍電影《夏蕙傳》，正籌集製作費，希望今年11月開拍，以倒敘交代故事，鏡頭一開始就講夏蕙姨離世。除夏蕙姨參演，還會重金禮聘潘炳烈客串。

據知夏蕙姨細仔是張學潤（Nel Nel）同學，夏蕙姨不忍有人藉Nel Nel離世抽水，在發給傳媒的結婚周年邀請函中，呼籲那些所謂好朋友，不要再拿Nel Nel做宣傳，矛頭直指肥媽（Maria Cordero），問夏蕙姨此事時，她不願再說，拉開話題，反問傳媒：「睇我靚唔靚？我老公有冇型？」她表示這晚是開心事，不回應了。

記者：柯美