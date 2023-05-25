連詩雅婚後病足3星期 鍾浠文爆男友經常求婚

連詩雅表示現在要養好身體，迎接唱歌工作。養好身體不是為生小朋友？她笑稱做所有事都需要養好身體，生小朋友順其自然，「我們沒有落實造人計劃，常聽人講，一有壓力就會影響身體，不會給太大壓力自己」。陳家樂早前表示度蜜月本來往歐遊，現改為陪她去馬來西亞開騷。連詩雅強調去馬來西亞只是陪工作，非度蜜月，「不想度蜜月的地方跟工作有關係，我們未試過正式去旅行」。

鍾浠文廣東話唔正賴男友

來自上海的鍾浠文透露之前去新加坡拍旅遊節目，慶幸節目講普通話，增加不少自信，但有粉絲說喜歡聽她講不正的廣東話，覺得有趣。來港多年廣東話還是很普通，她賴家人和男友，「他們聽慣我的口音，又不指出錯處，害了我」。鍾浠文稱拍戲時，有同事幫手糾正發音，她的廣東話會好好多。

師姐連詩雅已為人妻，談到她跟商人男友拍拖10年，鍾浠文稱有傾過結婚話題，跟男友都不是喜歡鋪張的人，覺得去喜歡的地方簽字便可，但屋企人說不行，「知道男友有計劃。（求婚未？）他經常都求婚，但我有拖延症，他急我不急，但已認定對方」。

記者：陳釗